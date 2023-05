“Serve più rispetto”, Eleonora Daniele sbotta sui social: fan scioccati | CLAMOROSO

La ben nota conduttrice e giornalista veneta ha fatto luce su una situazione davvero incresciosa. Scopriamone i dettagli.

Eleonora Daniele è una delle presentatrici e giornaliste televisive più seguite ed ammirate dal pubblico italiano. La donna è molto amata dai telespettatori per il suo talento professionale ed anche per il suo fascino che tiene incollati gli italiani al piccolo schermo.

Il 2000 è stato l’anno degli esordi lavorativi della Daniele. Per la prima volta, infatti, Eleonora ha condotto un programma Mediaset, ovvero La sai l’ultima?. Da quella prima esperienza in poi, la Daniele è diventata un personaggio celebre del piccolo schermo, presentando diverse trasmissioni. Ha anche preso parte al reality più seguito di sempre, ovvero il Grande Fratello.

Nel 2002, Eleonora ha fatto i suoi primi passi anche nel mondo cinematografico, ottenendo una ruolo nella serie televisiva della Rai Un posto al sole. Tra i suoi ultimi programmi presentati abbiamo, ad esempio, Nella memoria di Giovanni Paolo II, Lo Zecchino d’Oro e, al momento, è al timone di Storie italiane, sempre in Rai.

Sebbene sia un personaggio pubblico, la Daniele non ama molto mescolare la sua vita professionale con quella personale. Infatti, si sa poco circa la sua vita privata. Nel 2019 si sposa con l’imprenditore Giulio Tassoni e nel 2020 è nata la loro primogenita, Carlotta.

Il post di Eleonora Daniele che ha scatenato la sua rabbia

Anche se preferisce non dire troppo sulla sua privacy, la conduttrice usa Instagram per condividere con i suoi followers notizie e sensazioni a riguardo che meritano di essere note a tutti. Circa un mese fa, infatti, Eleonora ha pubblicato una foto di una donna con un ragazzo che erano implicati in una notizia sconcertante.

La famiglia, perché si tratta di madre e figlio, erano in vacanza e durante uno dei loro pasti sono stati invitati ad andare via a causa della disabilità del figlio. Essendo la Daniele una giornalista, è rimasta sconvolta da questa notizia ed ha voluto subito farla conoscere a più persone possibili, sottolineando la sua indignazione.

Il commento di Eleonora Daniele

La conduttrice ha postato la foto con una descrizione: “Trentino, la denuncia di una madre: ‘in hotel ci volevano spostare di tavolo perché mio figlio è disabile. Ci siamo sentiti umiliati, offesi e siamo andati via. “Il racconto dei genitori di Tommaso, affetto dalla sindrome di Norrie”.

Poi Eleonora Daniele ha concluso il post con un suo pensiero: “Volevo scrivere a questa madre e dirle quanto la comprendo, ho vissuto anche io con la mia famiglia per anni questo tipo di trattamento da chi ignora la cosa sia la disabilità. Serve più rispetto. […] Questa madre non si senta isolata, ha fatto bene a raccontare questo fatto increscioso”.