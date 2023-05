Fabio Fazio: “Ha trovato qualcosa di nuovo” | La verità sul suo futuro in Rai

Da tempo ormai si parla del possibile addio di Fabio Fazio alla Rai e a Che tempo che fa, ma qual è la verità sul suo futuro in Rai?

Fabio Fazio sta facendo di nuovo parlare di sé, in particolare riguardo il suo possibile addio alla Rai e a Che tempo che fa per passare all’emittente NOVE. Il web si è diviso tra chi spera che Fazio rimanga in Rai e chi invece gli augura una nuova, brillante carriera. Ma cosa ne pensa davvero il conduttore?

Al momento si parla di contratti non rinnovati, ma sono solo voci di corridoio che non significano nulla: il rinnovo del contratto potrebbe avvenire anche nei prossimi mesi. Fazio stava effettivamente valutando una nuova carriera ma non è mai stato chiaro se avesse già preso una decisione oppure ci stesse ancora riflettendo.

Dopo le sue ultime affermazioni sembra che qualcosa si sia finalmente mosso, e non tutti ne saranno contenti. Durante una delle ultime puntate il giornalista ha fatto delle esternazioni che hanno alimentato ancora di più le discussioni sui social.

In tutto questo la Rai non ha commentato la fuga di notizie e non ha né confermato né smentito le diverse voci sulla situazione del conduttore. Che Fazio sia prossimo a prendere una decisione? Ecco che cosa ha rivelato, spiazzando tutti.

Fabio Fazio e Mina

Il 23 aprile il giornalista ha accolto come ospite Massimiliano Pani, figlio di Mina, che ha raccontato alcuni dettagli interessanti. “Lei ha sempre prestato la sua voce agli autori nuovi; il pezzo era carino, e ha deciso di farlo” ha spiegato, parlando del featuring con Blanco. “Penso che la sua forza in questi anni sia anche che ha sempre trovato qualcosa di nuovo, per risultare contemporanea, senza però mai tradire sé stessa, né il pubblico della prima ora”.

“È ciò che propone che veramente interessa” ha continuato, spiegando che il suo ritiro dalle scene non ha influito sul successo della cantante. “Un’artista che non fa TV, promozione, concerti da 45 anni, eppure oggi è prima in classifica, è qualcosa che ha un valore sociologico, per me“.

Come finirà?

Fazio allora ha chiesto a Pani se Mina potesse scrivere una sigla per Che tempo che fa: “Massimiliano, non è che Mina potrebbe fare una sigla anche per noi?”, al che il figlio della cantante ha risposto “Se lo chiedi…”. Il giornalista a quel punto ha commentato con una bomba: “La prossima stagione… Che ci sarà sicuramente!”.

Questo significa che Fabio Fazio tornerà in Rai il prossimo autunno? In realtà la sua affermazione potrebbe anche nascondere la possibilità che il programma continuerà su NOVE, sempre che la Rai non abbia tutti i diritti sul format. La questione è ancora nebulosa: bisogna attendere nuovi aggiornamenti.