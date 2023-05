Vite al limite: Brianne lascia senza parole | Ecco com’è diventata oggi

Vi ricordate Brianne di Vite al limite? Oggi è un’altra persona: ecco come si presenta oggi dopo alcuni anni dalla trasmissione.

Vite al limite non è una trasmissione per tutti: le storie che vengono raccontate sono sempre molto dolorose, fatte di abusi e violenza. I pazienti del dottor Nowzaradan sono uomini e donne che, a seguito di grossi traumi, hanno trovato nel cibo la loro valvola di sfogo, diventandone schiavi.

Purtroppo da certe situazioni non è facile uscire, soprattutto da soli: le persone che si rivolgono al medico iraniano sono casi limite caratterizzati da obesità grave. L’obiettivo dei pazienti è iniziare un percorso col medico e diventare finalmente idonei all’operazione per il bypass gastrico.

In tanti iniziano la cura, ma non sono molti quelli che la finiscono: ci vuole tanta determinazione e bisogna essere pronti a tutto. Se all’inizio si possono vedere alcuni risultati, poi arriva la parte più difficile: mantenere il nuovo stile di vita e allenarsi.

Proprio per questo diversi pazienti abbandonano il percorso a metà, oppure riescono a concluderlo ma poi, una volta che si spengono i riflettori, ricadono nei loro vizi facendo una vita ancora peggiore di quella di prima. Per fortuna non è questo il caso di Brianne: ecco com’è diventata oggi.

Brianne di Vite al limite

Brianne è entrata nella clinica del medico che pesava 330 kg. La sua condizione, come quella di molti altri, era davvero disperata: bisognava agire subito. Il dottor Nowzaradan, col benestare della paziente, si è subito messo all’opera e la ragazza lo ha seguito fin da subito in un percorso per niente facile.

Brianne veniva da un passato molto difficile, in particolare aveva avuto problemi col padre e in famiglia. Nel corso degli anni aveva sviluppato una vera e propria ossessione per il cibo, diventandone schiava e non riuscendo più a riprendere il controllo della sua alimentazione. Per fortuna le cose sono finite per il meglio e oggi la ragazza vanta un’ottima salute.

Com’è oggi

Come si può vedere dalla foto, oggi Brianne è davvero irriconoscibile. Dopo alcuni mesi nella clinica di Houston, seguita dal dottor Nowzaradan, è riuscita a perdere più di 200 kg ed è diventata un’altra persona. Brianne è una di quelle persone che ha mantenuto le sane abitudini anche al di fuori del programma.

Oggi la ragazza fa sfoggio della sua bellezza condividendo le foto su Instagram dove appare con trucco e unghie sempre molto curati. Grazie alla sua forza di volontà Brianne è riuscita a riprendere in mano la sua vita e diventare finalmente la versione migliore di se stessa, quella che sperava da sempre di essere.