Anna Pettinelli dice addio a Stefano Macchi: i motivi della separazione | Non ce l’hanno fatta

La storia tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi è finita all’improvviso con grande stupore dei fan: ecco cosa è accaduto tra i due.

La passione tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi si è spenta del tutto: ormai diversi mesi fa i due hanno annunciato la loro separazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che non si aspettavano un epilogo del genere.

I due infatti si erano sempre mostrati molto legati, anche durante i problemi a Temptation Island. Per questo, quando hanno dato la notizia, si è scatenato il finimondo e i telespettatori hanno cercato di capire in tutti i modi perché una coppia così bella fosse arrivata al capolinea.

Pettinelli è una conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice, mentre Stefano Macchi è un attore e doppiatore. Lei ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo e sei di Discoring, e oggi lavora stabilmente a RDS di cui è responsabile del coordinamento speaker. È stata anche attrice in Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Forever young.

Stefano Macchi invece ha frequentato il Seminario sull’uso della voce di Matteo Belli per seguire il suo sogno di doppiatore, poi ha intrapreso gli studi presso l’Istituto Internazionale di Teatro di Kuniaki Ida. La sua carriera è decollata all’inizio degli anni 2000, quando ha iniziato a occuparsi di ruoli molto importanti.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Anna Pettinelli e Stefano Macchi avevano scatenato molte discussioni tra i telespettatori quando si erano sposati: i due hanno 18 anni di differenza e provengono da background abbastanza diversi. Non è chiaro come si siano conosciuti, ma il loro amore era molto forte, tanto da superare le gelosie nate a Temptation Island.

La coppia aveva partecipato a un’edizione del reality e Stefano Macchi si era infatuato di una delle tentatrici. I due avevano discusso a lungo ma alla fine erano riusciti a superare l’ostacolo e arrivare alla fine del programma ancora uniti.

I motivi dell’addio

Nonostante le difficoltà i due erano comunque rimasti insieme per diverso tempo. I fan ne erano stati molto felici, visto che l’infatuazione di Macchi per un’altra donna aveva messo a serio rischio la coppia. All’improvviso però la situazione è precipitata e i due hanno annunciato la separazione definitiva.

“Stefano non è più mio marito. Il lumicino poi si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata la notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte” ha detto Pettinelli ai microfoni di Verissimo. Sembra che la coppia fosse in crisi già da alcuni mesi e che, nonostante gli sforzi, alla fine abbia ufficializzato la rottura. Nessuna litigata, nessuna discussione: l’addio è arrivato di comune accordo.