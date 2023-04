Francesco Totti ci ha provato con lei prima di Noemi | Scoppia la bomba in diretta

Nuove indiscrezioni su Totti e le sue conquiste: prima di Noemi Bocchi ci sarebbe stata un’altra. Cosa è accaduto tra i due?

Continua il gossip su Totti e sulle sue “fiamme”: prima di Noemi Bocchi, con la quale sta ormai da più di un anno, l’ex calciatore avrebbe provato a conquistare un’altra persona, una donna molto famosa soprattutto tra i giovani. Si tratta di una ragazza molto giovane che, a giudicare da come sono andate le cose, avrebbe rifiutato le avances dell’ex capitano della Roma.

La notizia ha lasciato a bocca aperta gli utenti del web e in particolare i follower di Totti e della donna in questione. In molti si stanno chiedendo cosa sia accaduto tra i due e se la vicenda si sia verificata quando l’ex calciatore stava già con Noemi Bocchi.

Sappiamo che l’uomo frequentava Noemi già dall’inizio dell’anno scorso, quando le cose tra lui e Ilary Blasi erano già naufragate da molto tempo. Secondo quanto rivelato dall’ex calciatore è stata la showgirl ad allontanarsi sempre di più da lui arrivando a tradirlo.

I due sono rimasti insieme anche dopo che Totti ha scoperto ciò che stava accadendo, tutto per amore dei figli. Qualcuno di vicino all’ex coppia ha però spifferato qualche indizio in giro e ben presto si è diffusa la notizia di una crisi tra i due.

Totti e Ilary: una separazione dolorosa

L’ex calciatore e la showgirl sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo: i due stavano insieme da 20 anni ed erano sposati da 17. Hanno anche tre figli che oggi sono costretti ad affrontare non solo la separazione dei genitori, ma anche le indiscrezioni che non smettono di emergere.

I due volti noti proseguono la loro battaglia in tribunale per la divisione dei beni e il mantenimento. Al momento i figli andrebbero in affido alla madre, ma mancano da risolvere le questioni sulle cifre del mantenimento e sulla suddivisione delle case e dei beni condivisi.

La confessione in diretta

La storia con Noemi Bocchi sembra andare a gonfie vele, ma prima di lei Totti avrebbe scritto a una ragazza molto famosa nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Antonella Fiordelisi, concorrente dell’ultimo GF Vip. È stata lei stessa a rivelare in diretta che l’ex calciatore le avrebbe scritto per uscire.

Durante una diretta dalla casa Antonella, in quel momento abbracciata a Edoardo Donnamaria, ha detto “Mi ha scritto Totti”. La regia ha interrotto l’inquadratura proprio in quel momento, prima che il pubblico venisse a sapere cosa fosse davvero accaduto. Fonti vicine all’ex calciatore hanno prontamente smentito la notizia e Antonella non è più tornata sull’argomento fuori dalla casa.