Massimo Ranieri ha riconosciuto suo figlio segreto dopo decenni, è famoso | FOTO

Il cantante Massimo Ranieri ha rivelato una notizia sconvolgente: ha riconosciuto il figlio d’arte segreto.

Massimo Ranieri ha deciso finalmente di riconoscere il figlio d’arte: esatto il cantante ha recentemente postato una foto che lo testimonia, lasciando tutti noi, che mai avremmo immaginato chi fosse, senza parole.

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, una delle voci più importante di tutto il repertorio italiano, ha avuto una bellissima carriera, nata a partire quando ancora non era nessuno e, mentre svolgeva ogni tipo di lavoretto, gli veniva chiesto di cantare in vari locali.

Notato per caso, in un bar del suo quartiere, in cui era stato invitato a cantare, si è preparato a raggiungere il successo in tempi brevissimi, e da subito è stato amato da tutti gli italiani, che ancora oggi si emozionano ascoltando le sue meravigliose canzoni.

Siamo tutti d’accordo, senza alcun dubbio, che una voce così bella e profonda avrebbe meritato una degna eredità. Ebbene, il figlio di Massimo Ranieri ha da sempre dimostrato di valere quanto il padre, ed è proprio un cantante. Avete capito di chi si tratta?

Chi è il figlio di Massimo Ranieri?

Nel 1995, Massimo Ranieri, aveva riconosciuto la figlia Cristiana, dopo tanto tempo, durante il quale Cristiana ha sempre insistito per riuscire finalmente a chiamarlo papà. Adesso, nel 2023, Massimo ha deciso di riconoscere l’altro figlio, che fino ad ora è rimasto all’oscuro di tutti noi, impazienti di scoprire chi è.

Il figlio di Massimo Ranieri è già un personaggio molto noto nell’ambito del cantautorato italiano, e molto amato da intere generazioni. Finalmente Massimo ha deciso di riconoscerlo. Ecco chi è il figlio misterioso.

Chi è il misterioso figlio di Massimo?

Nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma si tratta proprio di uno dei cantanti più amati sia dai ragazzini che dagli adulti: Tiziano Ferro. Una notizia (l’anagramma del suo nome direbbe Tiziano) stravolgente, al punto che tutti i fan più sfregatati stenteranno a crederci, ma è assolutamente reale, soltanto però, nel mondo discografico.

Anche senza alcun legame di sangue, i due cantanti coltivano da tempo un meraviglioso rapporto, non solo artistico ma anche personale. Così Ranieri ha voluto porsi come un padre nei confronti di Tiziano, quando all’ultima edizione del Festival di Sanremo, prima di esibirsi nel loro duetto, ha parlato molto bene del loro rapporto. In quell’occasione, Massimo ha, infatti, “concesso”, scherzando, al suo figlio acquisito di chiamarlo papà: “Da oggi ti permetto di chiamarmi papà”.