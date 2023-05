Mina, fan impazziti dopo il suo annuncio esclusivo: novità inaspettata | VIDEO

La nota cantante ha scosso il mondo musicale e i suoi fan dopo che è stata comunicata una notizia che la riguarda. Scopriamone i dettagli.

Mina Anna Maria Mazzini, meglio nota la pubblico italiano come Mina, è una delle cantanti che ha reso grande il panorama musicale del Bel Paese, arricchendolo ed elevandolo in maniera esorbitante. La cosiddetta Tigre di Cremona è entrata nel mondo della musica nel 1958, conquistando la discografia italiana con brani come Grande, grande, grande e Amor mio.

Mina ha accompagnato molti italiani nel periodo del boom economico con la sua voce straordinaria, dotata di un tono dolce ma alcune volte tagliente. Il suo talento è smisurato e la sua musica ha avuto così tanto successo che è stata in grado di riunire le generazioni più diverse e lontane tra loro. Infatti, i suoi brani sono noti e vengono cantati ancora oggi anche dai più giovanissimi.

Dopo vent’anni esatti dal suo inizio, Mina ha annunciato il suo ritiro dalle scene, ringraziando il pubblico con il suo ultimo concerto dal vivo Mina Live ’78. Questo ha dato vita al doppio album record vendite che la rivista Rolling Stone ha inserito nei 100 album più belli d’Italia.

Purtroppo, da quel 1978 in poi, l’artista non si è fatta più vedere, negando qualsiasi tipo di intervista od ospitata. Tuttavia, il pubblico italiano può deliziarsi ancora della sua voce e dei suoi brani perché Mina continua il suo lavoro in studi musicali. Inoltre, la cantante ha, molte volte, collaborato con altri artisti.

Mina e Blanco insieme per un brano

Durante una diretta del programma VivaRai2, il conduttore, ovvero Fiorello, ha letto un tweet di Andrea Conti: “Blanco farà un duetto con Mina. Ad annunciarlo è Fiorello su Viva Rai2. La canzone uscirà sia nel secondo progetto in studio di Blanco, sia nel nuovo disco di Mina”. In precedenza, la cantante aveva già collaborato con altri artisti come, ad esempio, Piero Pelù e Mondo Marcio.

La Tigre di Cremona pare apprezzare molto lavorare con artisti molto diversi da lei e dalla sua musica, per mescolare vari stili musicali e far nascere un mix musicale unico e particolare. Blanco è stato al centro del gossip per l’incidente accaduto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Blanco e le sue scuse a Sanremo

Il vincitore del Sanremo 2022, che si è posizionato primo insieme a Mahmood con il brano Brividi, ha dato sfogo ad un accesso di rabbia durante l’esibizione della sua nuova canzone L’isola delle rose, distruggendo i fiori sanremesi posti ai bordi del palco.

Dopo il trambusto causato da Blanco sul palco dell’Ariston è stato l’artista stesso a chiedere scusa al pubblico e all’emittente Rai, con un messaggio che finiva così: “Non sono perfetto come mi vedevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene, Ariston, con tutta la tua follia”. Insomma, Blanco ha fatto mea culpa ed ha collaborato con Mina per il brano Un Briciolo Di Allegria.