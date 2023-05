Kledi via da Amici: i veri motivi dell’addio | Non lo aveva mai rivelato

Kledi Kadiu è stato per molti anni al fianco di Maria De Filippi in Amici stregando il pubblico. Ecco i motivi del suo addio al programma.

Dopo 16 anni di lavoro in Amici di Maria de Filippi, l’amato Kledi Kadiu ha lasciato per sempre il programma. I telespettatori hanno sofferto molto per questo addio e non sono riusciti a spiegarsi il perché della scelta. Molti hanno avanzato l’ipotesi di una discussione tra lui e la conduttrice, ma la verità è ben altra.

Il ballerino è nato il 7 aprile 1974 a Tirana, in Albania, e fin da subito ha coltivato la sua passione per la danza. Nel 1992 si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza ed è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Qui ha ricoperto numerosi ruoli in spettacoli di rilievo come Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe.

Il ballerino ha deciso poi di partire per l’Italia e cercare fortuna nel Paese, e la sua scelta si è rivelata vincente: nel 1996 ha fatto le sue prime apparizioni in televisione diventando primo ballerino in programmi come Domenica In, C’è Posta per te e Amici di Maria De Filippi.

È stata proprio la conduttrice a notare il suo talento e volerlo nei suoi programmi. La loro collaborazione è durata ben 16 anni, dal 2001 al 2017, poi, per motivi che non sono stati chiariti fin da subito, si è conclusa.

Kledi e Maria De Filippi

Nella sua esperienza presso Amici di Maria De Filippi Kledi non è stata solo primo ballerino del corpo di ballo: dal 2013 al 2017 è diventato uno dei capitani delle squadre insieme a Rudy Zerbi, Stefano de Martino, Maurizio Zamboni e Attilio Fontana.

Lui e la conduttrice si sono sempre stimati molti e Kledi ha sempre nutrito un enorme affetto verso Maria De Filippi. Oggi il ballerino è sposato con Charlotte Lazzari, anche lei ballerina e pure insegnante di yoga; i due hanno due figli.

L’addio ad Amici

Kledi non ha mai nascosto il suo profondo legame con Maria De Filippi che per lui è stata una vera e propria mentore. La conduttrice ha notato fin da subito il talento del ballerino e lo ha voluto con sé nelle sue trasmissioni. Il suo fiuto non la deluse: il ballerino ha conquistato tutti, sia i professori che il pubblico.

Perché, nonostante il bel rapporto con la conduttrice, il ballerino ha lasciato la trasmissione? Come ha spiegato nel corso di un’intervista a Che tempo che fa, il motivo è legato al fatto che ha cambiato la sua residenza. “Semplicemente ho cambiato città e per me sarebbe molto difficile la quotidianità negli spostamenti per intervenire in ogni puntata” ha spiegato. Niente paura: tra De Filippi e Kledi non c’è stata alcuna rottura.