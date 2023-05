Sonia Bruganelli addio a Bonolis: spunta la verità | Fan sconvolti

Sonia Bruganelli parla della sua separazione con il conduttore: ecco la verità.

Dalla notizia sulla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono accumulate voci che hanno posto diverse ipotesi riguardo le motivazioni. Perché si sono lasciati? Quali sono i veri motivi?

I due erano una coppia apparentemente indistruttibile, e insieme formavano un team perfetto, sia nella sfera privata che lavorativamente. A quanto pare le cose, però, non sempre vanno nel verso giusto.

Una dichiarazione definitiva che spiegasse il perché della rottura tra l’opinionista del Grande Fratello Vip e del conduttore Mediaset fino ad ora, non era stata data da nessuna delle due parti, e la coppia ora è al centro dell’attenzione di tutti.

Tuttavia, a darci una spiegazione è la stessa Sonia Bruganelli, che ha deciso di intervenire per dire una volta per tutte quello che sta succedendo, eliminando tutte le fake news e pettegolezzi.

Sonia Bruganelli e Bonolis si sono lasciati?

Durante un’intervista rilasciata alla Toffanin negli studi di Verissimo, Sonia Bruganelli ha deciso di confessare tutta la verità riguardo la loro separazione, mettendo a tacere alle voci che circolano sulla questione e lasciando tutti senza parole.

I vari pettegolezzi e le notizie hanno fatto circolare la voce di una presunta separazione, che sarebbe dovuta essere annunciata proprio durante la trasmissione dell’ultima puntata di Verissimo.

Sonia Bruganelli confessa: ecco la verità

La donna ha ammesso che lei e Paolo Bonolis sono ancora marito e moglie: i due non hanno mai pensato di lasciarsi. Per questo si dichiara assolutamente sconvolta dalle false notizie circolate, dal momento che il loro è davvero un legame molto forte che dura da 26 anni, e che si riflette nel loro lavoro. Invita, inoltre, a evitare di far circolare certe notizie in quanto “ci sono dei figli,- afferma – bisogna avere comunque una coscienza anche se siamo personaggi pubblici”.

I motivi per i quali questa notizia sia circolata non sono chiari a nessuno, tanto meno a Sonia, che ipotizza una mancanza di notizie con cui rifocillare il pubblico. Così, con nessuna frase aggiunta al discorso da parte di Paolo Bonolis, comparso negli studi durante l’intervista alla moglie, si conclude la vicenda che li aveva spacciati per divorziati. I due sono felicemente sposati, e insieme si stanno preparando per lavorare a una nuova edizione di uno dei programmi più divertenti e seguiti dal pubblico italiano: Ciao Darwin.