Gianni Morandi, il segreto sulla sua seconda famiglia: non esiste solo Anna nella sua vita

Gianni Morandi ha un’altra famiglia di cui nessuno era a conoscenza. Con loro è davvero felice e non lo lasciano mai solo.

Spunta la verità sulla famiglia misteriosa che Gianni Morandi ha tenuto segreta per anni. Ma di quale si tratta?

Le sue dichiarazioni hanno sollevato numerosi dubbi e domande. A quanto pare, loro rappresentano per il cantante una vera spalla su cui contare, piangere, trovare forza e conforto.

Co-conduttore del Festival di Sanremo con Amadeus, Gianni Morandi è uno dei più celebri cantanti del panorama italiano e un ottimo intrattenitore, ecco perché Amadeus lo ha voluto fortemente al suo fianco. La sua energia pulsante sul palco dell’Ariston ha fatto la differenza durante questa 73esima edizione del Festival, che anche quest’anno è stato un vero successo con il trionfo di Marco Mengoni.

Gianni Morandi racconta tutta la verità

Tutti sappiamo che il grandissimo cantante è sposato con l’amata Anna, moglie e manager dei suoi profili social che compare molto spesso nelle sue foto. I due sono innamoratissimi come la prima volta, ogni volta che si guardano si intravede il fuoco della passione. Ma sapevate che il celebre cantante ha una seconda famiglia a cui è davvero affezionato?

Per tutto questo tempo l’ha tenuta segreta, eppure con loro ha un legame fortissimo: sono una vera spalla, un punto di riferimento nella sua vita. Dopo il suo ritorno a Sanremo e quindi a un’enorme visibilità, si è ricominciato a parlare della misteriosa seconda vita di Gianni Morandi. Oltre ad Anna Dan, c’è qualcun altro che occupa un posto importante nella sua quotidianità e nel suo cuore.

Gianni Morandi non ha solo la famiglia con Anna Dan

Dopo l’esperienza del Festival di Sanremo, inizierà il tour di Morandi: la sua voce lo porterà in giro per l’Italia a cantare con moltissime persone che da anni seguono la sua musica e non stanno più nella pelle nell’incontrarlo. Parte del suo immenso pubblico ha già potuto riabbracciarlo venerdì 10 marzo, durante la prima tappa nella città di Rimini. Dopo le 9 date dello stesso mese, il tour non si ferma, continua in giro per il Belpaese a far emozionare.

Il ragazzo di Monghidoro è felicissimo di incontrare i fan, che per lui sono come una seconda famiglia. Con loro è davvero felice, riceve moltissimo affetto e ne dona altrettanto. Insomma, dopo Anna e i suoi figli, per Gianni Morandi ci sono solo i suoi appassionati fan che lo seguono in giro per il mondo pur di cantare con lui il suo intramontabile repertorio musicale.