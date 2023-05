Qui era giovanissima, oggi è un’attrice molto amata: di chi si tratta? | Irriconoscibile

Chi è la bellissima ragazza in foto? Oggi è un’attrice e cantante molto amata dal pubblico italiano, ma è quasi irriconoscibile.

Il tempo passa per tutti, anche per i personaggi dello spettacolo. Alcuni di loro siamo abituati a pensarli come se fossero eterni ma, guardando al passato e alla loro carriera, ci rendiamo conto che anche loro invecchiano e cambiano.

È il caso della ragazza della foto: una bellissima giovane che oggi è un’artista amata e rispettata dagli italiani. Chi l’ha seguita fin dall’inizio potrebbe riuscire a riconoscerla, ma non è così semplice: nella foto era poco più che ventenne, ma oggi l’artista ha 78 anni.

Qualche indizio? È legata a un cantante italiano altrettanto amato che ha fatto la storia della musica del nostro Paese. Ha una sorella attiva anche lei nel mondo dello spettacolo, anche se fa tutt’altro: si occupa di cucina. Siete già riusciti a capire di chi si tratta? Scommettiamo che qualcuno di voi ha già un’idea.

Su di lei possiamo dire che oltre ad essere attrice è anche cantante e che è molto legata al suo compagno. L’amore è talmente forte tra i due che la donna in più interviste aveva rivelato di voler morire prima di lui, altrimenti non riuscirebbe a sopravvivere al dolore.

Una carriera incredibile

La donna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte al film Cesarella e interpretando l’omonima protagonista. Ha avuto ruoli anche in pellicole di rilievo come Rocco e i suoi fratelli e Sodoma e Gomorra. Sul set de Uno strano tipo, nel 1963, ha incontrato l’uomo che tutt’oggi è suo marito.

Nel 1964, dopo Super rapina a Milano, la carriera da attrice si interrompe e l’artista si dedica alla musica insieme al marito. Nel 1964 incide il suo primo disco, Non guardarmi. Il successo musicale vero e proprio arriva nel 1967 con Siamo la coppia più bella del mondo. Ormai avrete capito di chi stiamo parlando.

Chi è l’attrice nella foto?

Ebbene sì: l’attrice nella foto è proprio Claudia Mori. L’artista è legata ad Adriano Celentano da un legame molto profondo: i due si sono conosciuti sul set e si sono sposati in segreto nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Al tempo il cantante era fidanzato con Milena Cantù, con la quale interruppe il rapporto solo in seguito.

Non tutti sanno che Claudia Mori, il cui vero cognome è Moroni, è sorella della cuoca Anna Moroni che abbiamo visto per molti anni al fianco di Antonella Clerici ne La prova del cuoco. Oggi Claudia Mori non appare molto sulle scene, così come il marito, ma i due continuano a essere una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.