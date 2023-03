Gianni Morandi e il dolore che gli ha distrutto la vita | Morte tremenda

Gianni Morandi ha ricordato un drammatico evento della sua vita, qualcosa che non si può dimenticare facilmente.

Gianni Morandi è reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 che come abbiamo visto ha portato molti argomenti sul piatto. Solo fino a pochi giorni fa si parlava dello “scandalo” del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Per quanto riguarda il suo ruolo a Sanremo, Morandi è stato certamente una delle presenze più apprezzate del Festival. Sono già passati alla storia la sua esibizione con altre due leggende della musica, Massimo Ranieri e Al Bano e il duetto con Sangiovanni.

Gianni Morandi infatti ha dimostrato ancora una volta di sapersi reinventare ma soprattutto di essere vicino alla musica e agli stili contemporanei. Insieme a Sangiovanni, infatti, Morandi ha cantato Fatti mandare dalla mamma che lo scorso 2022 ha compiuto cinquant’anni. La canzone, così rivisitata è di uovo in vetta alle classifiche e se fin ora era stata uno dei successi più grandi della musica italiana ora si presenta in una rivisitazione che certamente la farà conoscere anche alle generazioni contemporanee.

Ma da cosa dipende il successo di Gianni Morandi con le nuove generazioni? Senz’altro come abbiamo già detto un motivo è proprio quello di sapersi reinventare ogni volta, ma soprattutto sapersi adeguare alle novità musicali e anche tecnologiche. Per questo motivo è sempre rimasto dentro di lui lo stesso giovane prodigio che negli anni sessanta arrivò al successo.

Le ombre nella vita di Morandi

Di solito Gianni Morandi si mostra sempre sorridente e con tanta energia ma anche il cantante di Monghidoro ha avuto i suoi momenti difficili nella vita. Anche grazie al suo modo di essere Morandi è diventato molto apprezzato tra i giovani e lo potremmo considerare al pari di molti influencer e cantanti contemporanei.

Come abbiamo detto non sempre però Morandi se l’è vista bene nella vita, anche se di rado racconta vicende del suo privato. Di lui sappiamo che per un periodo la carriera si è arenata e che Laura non è la sua prima moglie. Quando era molto giovane, infatti, al principio della sua carriera visse un grande amore con l’attrice Laura Efrikian con la quale ebbe due figli, ma in realtà, ciò che non si sa è che la primogenita che nacque prima di Marianna e Marco purtroppo morì poche ore dopo la nascita.

Il dolore per la perdita di una figlia

In quegli anni Gianni Morandi e Laura Efrikian erano tra le coppie più seguite dalla stampa e dalla televisione e il loro fu un grande amore, anche se nacque forse troppo presto e come spesso capita bruciò in fretta. La prima bambina che ebbe la coppia si chiamava Serena, ma come abbiamo detto morì solo nove ore dopo la nascita. L’evento fu davvero drammatico e anche se Morandi non ne parla mai resta una delle pagine più difficili della sua vita.

Morandi ne fece parola durante un’intervista a Verissimo: “Non era un momento bellissimo. Era nata una bambina, la mia prima figlia, che poi morì subito dopo la nascita. Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera ma è passato anche quel periodo”. Malgrado tutto Gianni e Laura al tempo restarono insieme e scelsero di riprovarci, ebbero così gli altri due figli. La loro fu una famiglia bellissima e molto unita, finché i due non si lasciarono nel 1979.