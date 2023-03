“Adoro soffrire” confessione senza precedenti | Scandalo dietro le quinte di Uomini e Donne

L’opinionista di Uomini e Donne ha un marito misterioso. Lo conoscete? Il suo passato è alquanto sconvolgente!

Uomini e Donne è il programma di punta della fascia pomeridiana di Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi. Il format ha cambiato faccia nel corso degli anni e attualmente il trono over, dove dame e cavalieri di una certa età portano avanti una conoscenza, è sicuramente il trono più popolare. Il parterre dello studio di Uomini e Donne è, inoltre, davvero ricco di personalità.

Oltre agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ecco che proprio in occasione del trono over si è aggiunta un’altra persona non nuova nell’ambito dell’intrattenimento. Stiamo parlando di Tinì Cansino, opinionista del programma, molto riservata ma che nonostante i suoi pochi interventi nello show risulta estremamente simpatica agli occhi del pubblico.

La donna dopo una lunga pausa dalla televisione è tornata nel 2012 grazie alla chiamata di Maria De Filippi che l’ha fortemente voluta a Uomini e Donne. La Cansino non ha potuto rifiutare ed ora insieme ai suoi colleghi è un personaggio di culto del programma di Canale 5.

La carriera e la vita privata di Tinì Cansino

Tinì Cansino, nome d’arte di Photina Lappa di origine greca, è stata una vera e propria icona degli anni ’80. Infatti, la donna ha recitato in alcuni film abbastanza importanti oltre che ha preso parte al programma cult Drive In al fianco di personalità come: Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo, Lori Del Santo, il compianto Giorgio Faletti. Sulla sua vita privata, però, si sa davvero molto poco. Quello che è noto è che Tinì ha tre figli: Tamara e Nicholas nati dal suo matrimonio con Claudio Di Giulio e Voula frutto di un amore precedente.

A proposito del suo ruolo di mamma Tinì ha dichiarato a Visto: “Sono stata una mamma molto appassionata, e soprattutto all’inizio, molto esclusiva. Ho tre figli: Voula, 35 anni, Tamara, 25, e Nicolas 22. Sono i miei tre gioielli, la mia gioia. Per stare con loro ho abbandonato la carriera, perché volevo vivere in pieno l’esperienza della maternità. Diventando madre, credevo che i figli mi appartenessero, mentre oggi rifiuto il concetto di possesso”.

L’amore secondo Tinì Cansino

L’opinionista si è poi lasciata andare ad alcune considerazioni in questa stessa intervista a Visto nella quale ha confessato: “L’amore dà fiducia, anche se per esperienza so che non può esistere un amore in esclusiva. La mia esperienza mi ha insegnato che niente nella vita è tuo per sempre. Non credo a una singola anima gemella: con tutto quello che si ha da dare e da ricevere, sarebbe folle legarsi in esclusiva. […] per amore adoro soffrire, ma non credo nell’amore che esclude le altre conoscenze o le altre esperienze. Dovremmo tutti liberarci del nostro ego per amare senza riserve”.

In merito al suo ruolo di opinionista un po’ taciturno ha, invece, affermato: “Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì, per aver avuto questa opportunità, ed essere appunto un’opinionista ‘misteriosa’”.