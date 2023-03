E se Lady Diana non fosse mai morta? La monarchia inglese trema | Complotto

Cosa sarebbe accaduto se Lady Diana si fosse salvata dal tragico incidente d’auto che l’ha strappata dalla sua famiglia il 31 agosto 1997?

L’incoronazione di Re Carlo si avvicina sempre di più e verrà dato il titolo di Regina Consorte a Camilla Parker. Tutti, almeno una volta, abbiamo pensato che quel posto sarebbe stato di Lady Diana. Se Carlo non avesse avuto una relazione extraconiugale con Camilla, ma soprattutto se la principessa triste non ci avesse lasciato quella calda sera del 31 agosto del 1997.

Ma che monarchia inglese avremmo ora, se Lady Diana non se ne fosse mai andata? Alcuni esperti hanno fatto un’interessante rilettura del presente, delineando alcuni possibili scenari.

Lady Diana rimase coinvolta nel tragico incidente d’auto insieme al suo nuovo compagno Dodi Al Fayed mentre attraversavano il tunnel del ponte dell’Alma a Parigi. Non ci fu niente da fare per il nuovo uomo di Lady D. e l’autista, che morirono sul colpo, mentre lei fu trasportata all’ospedale nel tentativo di salvarla. La sua dipartita sconvolse il mondo intero e Buckingham Palace in quei giorni su sommersa di fiori e omaggi offerti dai sudditi. Lei era la principessa del popolo e la sua mancanza si sente tutt’ora.

Se Lady Diana non ci avesse mai lasciato, allora…

Se non fosse morta, sicuramente oggi la monarchia e i rapporti tra i royals sarebbero profondamente diversi: lei è sempre stata il collante tra Carlo e i figli. Non ci sono dubbi che sarebbe stata in grado di ristabilire un equilibrio tra il ribelle Harry, William e Carlo. Tornando all’incidente d’auto, da anni si parla di un complotto: sono in moltissimi a sostenere che sia stato a tutti gli effetti un omicidio premeditato. Lo stesso padre di Dodi, Mohamed Al Fayed, allertò più volte l’opinione pubblica a riguardo.

Alcuni credono che sia stato premeditato per non far trapelare dei segreti scomodi che la principessa del popolo custodiva. Tra questi la possibilità che Diana fosse incinta. Inoltre, sembra che “prima di morire meditava di trasferirsi in America con Dodi Al Fayed (senza i figli)”. Quello che è certo, è che se fosse in vita oggi Lady D. sarebbe una donna affermata, in prima linea per i diritti umani e sempre pronta a tendere la mano agli altri.

I possibili scenari

Secondo Giuseppe Meroni, autore di “The Second Crown”, sarebbe una nonna felice accanto a Dodi e probabilmente avrebbe anche ricucito i rapporti con Carlo e la Royal Family. L’autore spiega che Dodi era per lei “un alleato capace di usare i media molto meglio di lei”. Riguardo il scampato incidente, sicuramente avrebbe fatto luce sulla complicità del Principe Filippo e dei servizi segreti inglesi. Inoltre, uno dei suoi desideri era quello di saltare Carlo in linea di successione e consegnare la Corona e direttamente a William.

Non siete curiosi di vedere come sarebbe l’aspetto fisico di Lady Diana oggi? Ci ha pensato il fotografo turco Alper Yesiltas che grazie all’intelligenza artificiale è riuscito a invecchiare le foto di celebrità scomparse troppo presto. Lady Diana appare come ce la ricordiamo: bella, sorridente, elegante e carismatica.