Test visivo, trova la rana nel bosco: se ci riesci, sei un vero genio | Quasi tutti falliscono

Trovate un anfibio per dimostrare di essere delle volpi. Scopriamo dove si nasconde (per quelli che non ci sono riusciti).

Il mondo del web è ricco di diversi tipi di test che servono per allenare e tenere giovane ed attiva la nostra mente. Purtroppo, il tempo è tiranno e se il cervello non viene messo in moto e stimolato in modi differenti, potrebbe invecchiare prima ancora del dovuto tempo.

Ci sono molti test diversi per ogni abilità che si vuole affinare: quelli visivi, le illusioni ottiche e i rompicapi servono per acutizzare il nostro senso più importante, ovvero la vista, e per permetterci di notare elementi che in una prima occhiata sembrano non esserci affatto.

Poi ci sono i test di logica e quelli matematici che servono per allenare la parte scientifica del nostro cervello, aumentando le nostra capacità di calcolo e il nostro ragionamento. Infine, abbiamo i test della personalità e quelli psicologici che sono utili soltanto per passare un po’ di tempo e per divertirsi a scoprire dei lati caratteriali che non sapevamo dia avere (forse).

Il test proposto oggi rientra nella prima categoria, ovvero quella dei test visivi e delle illusioni ottiche. Questi test mettono alla prova le nostre capacità percettive, influenzando i nostri con molti elementi superflui e confusionari.

Trova la rana nella foresta

Il test di oggi è uno dei più difficili in circolazione al momento e il compito è presto detto: osservare l’immagine data e trovare la rana nella foresta entro 20 secondi. Chi ci riesce, è un vero e proprio genio dell’astuzia. Chi, invece, fallisce, deve allentarsi di più con questi tipi di test.

Ma non scoraggiatevi: le illusioni ottiche sono fatte per mettere in difficoltà le persone, facendo credere loro di vedere cose che non ci sono e di non notare quelle che, invece, ci sono. Per chi non avesse ancora trovato la rana celata in questo bosco, qui di seguito vi sciogliamo l’imbroglio.

Test della rana: soluzione

Per 20 secondi dovete guardare attentamente l’immagine data e riuscire a trovare la rana che vi si nasconde. Aguzzate la vista e cercate di ignorare ogni fronda d’albero, tronco o terriccio raffigurati nell’immagine. Concentratevi soltanto nella ricerca dell’anfibio sfuggente. Se l’avete trovato da soli, complimenti: siete molto furbi e svegli. Per chi avesse fallito, ecco la soluzione.

La rana malandrina si trova sul tronco dell’albero a destra, quello illuminato dai raggi del sole. Il problema è che la rana è giallognola e la luce anche, in questo modo la vista è ingannata da questi colori simili presenti un po’ dovunque. Questo test visivo era complicato, se avete fallito non temete: allenatevi costantemente e otterrete degli ottimi risultati in breve tempo.