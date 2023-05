Enrico Mentana e l’abbandono di Mediaset a causa del GF: un fatto imperdonabile

Enrico Mentana racconta perché ha lasciato gli studi di Mediaset.

Enrico Mentana è un noto giornalista televisivo italiano. Ha lavorato per molte testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera e la Rai, e nel 1992 ha condotto la prima edizione del TG5.

Mentana si è distinto per il suo stile professionale, preciso e rigoroso nell’analisi delle notizie e dei fatti. Durante la sua carriera ha intervistato numerose personalità politiche italiane e internazionali, tra cui Barack Obama, Vladimir Putin e Papa Francesco.

Oltre alla sua attività come giornalista, Enrico Mentana ha anche pubblicato numerosi libri sulla politica italiana e sulla sua esperienza nel mondo dell’informazione. Inoltre, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per la sua carriera, tra cui il Premio Saint Vincent per il giornalismo nel 2011.

Uno dei giornalisti più rispettati e autorevoli in Italia, ammirato per la sua competenza e la sua integrità professionale, è stato, inoltre, il direttore del TG La7 dal 2009 al 2021, dopo aver lasciato la Mediaset.

Perché Enrico Mentana ha abbandonato gli studi di Mediaset

Nel 2009 annuncia ufficialmente il suo ritiro dalle reti Mediaset per passare a La7: le ragioni sarebbero da ricollegare al fatto che il giornalista non avrebbe accettato che durante la risoluzione di un caso giudiziario molto complesso, sia stato mandato ugualmente in onda il reality del Grande Fratello.

In particolare, il caso riguardava la morte di Luana Englaro, per interruzione della nutrizione artificiale avvenuta dopo 17 anni di stato vegetativo – causato da un bruttissimo incidente stradale – durante i quali i genitori hanno lottato per poter procedere attraverso l’eutanasia. A quei tempi la richiesta di Enrico Mentana di trasmettere informazioni riguardo la vicenda della ragazza, al TG5 e a Matrix per avere una documentazione in tempo reale, era stata respinta proprio per mandare in onda il GF.

Ecco le parole di Enrico Mentana

L’episodio così eclatante della morte della ragazza è passato dunque in secondo piano per la rete Mediaset in cui veniva trasmesso nelle stesse ore il Grande Fratello, con la conduzione di Alessia Marcuzzi e con l’opinionista Alfonso Signorini. Ciò ha fomentato la profonda delusione di Enrico Mentana.

Così il giornalista ha poi dichiarato durante la trasmissione di Maurizio Costanzo, di aver acceso il televisore su Canale 5 quella sera, e di aver sperato per un attimo che all’interno della Casa le persone fossero state avvertite, vedendo una ragazza piangere la quale, però, era abbattuta per la propria eliminazione. A quel punto Mentana ha deciso di abbandonare gli studi di Mediaset. Da quell’episodio il Tribunale di Roma ha voluto la rientrata di Mentana nel programma di approfondimento Matrix, ma subito dopo una missiva che affermava una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra Mediaset e il giornalista, ha appianato la situazione.