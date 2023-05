“È morta”, Caterina Balivo e la tragica fine: notizia shock per milioni di italiani | CLAMOROSO

La ben nota conduttrice napoletana ha difeso i diritti dei più deboli fino all’ultimo. Scopriamo cos’è successo.

Caterina Balivo è una delle presentatrici televisive più amate e seguite di sempre, sia nel piccolo schermo che sui social media. Il pubblico italiano ammira la sua caparbietà e la sua forza di volontà che hanno portato la donna ad avere il successo e la carriera dei quali può vantarsi.

L’esordio della Balivo è stata la settima edizione di Scommettiamo che…?, programma su Rai1 e condotto dall’amico e presentatore Fabrizio Frizzi, che Caterina ha affiancato per quell’edizione. In seguito, la Balivo ha lavorato in diversi programmi come inviata: ad esempio nella trasmissione I raccomandati, condotta da Carlo Conti.

Dopo aver preso confidenza con il piccolo schermo e i suoi programmi, Caterina ha deciso anche di partecipare ad alcuni concorsi di bellezza, quali: Miss Italia, Miss Italia Notte e Miss Italia Top. Nella sua lunga e talentuosa carriera, la Balivo ha condotto anche alcuni programmi in solitaria, conquistando sempre di più il pubblico italiano.

Tra le trasmissioni che la presentatrice partenopea ha condotto da sola, ricordiamo Detto Fatto e Vieni da me. Caterina è anche molto attiva sui social media e adora dare consigli ed aiutare tutti i suoi followers, condividendo con loro i suoi pensieri e le sue idee. Nel farlo, la donna tocca anche alcuni temi molto delicati.

Caterina Balivo 2.0

Il profilo Instagram della Balivo è molto seguito ed è proprio tramite questo canale social che la conduttrice pubblica foto e video della sua quotidianità, mostrando tratti personali, alcuni suoi hobby e dando alcuni suoi consigli per aiutare i suoi fan. Uno dei suoi post che tratta di un tema particolarmente delicato è stato postato in occasione della Festa della Donna, lo scorso 8 marzo.

Nel post si può ascoltare questa frase: “In Iran Masha Mini è morta letteralmente per un capello fuori posto”. Inoltre, la Balivo ha elencato i nomi delle donne di successo presenti a lavorare per cariche importanti, da quelle politiche a quelle istituzionali. Poi ha continuato parlando della disparità di genere e di come questa sia molto elevata in determinati paesi.

Le parole di Caterina Balivo in merito al tema della disparità di genere

Il post della presentatrice continua con queste frasi: “Tanta è la strada ancora da fare per pareggiare la disparità di genere nel nostro Paese, ma nell’ultimo periodo sono successe tante cose […].

Ma nel mondo abbiamo visto donne private della loro libertà, del loro futuro, una vera e propria disgregazione di genere in alcuni casi, dobbiamo continuare a parlare anche di loro per dar voce a chi una voce non può averla”. Dunque, Caterina Balivo non è solo una donna di spettacolo, ma è anche una donna che mette in evidenza temi delicati ed importanti della nostra epoca.