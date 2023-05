“Misogino”, Asia Argento sbotta contro un giornalista: scoppia il caos a La7 | CLAMOROSO

Le ben nota attrice e regista ha urlato contro un giornalista riguardo un tema delicato. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Aria Maria Vittoria Rossa Argento, meglio nota come Asia Argento, è un’attrice, regista, sceneggiatrice, musicista e scrittrice romana. Asia è la figlia del maestro del cinema horror, vale a dire Dario Argento, e dell’attrice Daria Nicolodi. Inoltre, ha anche due sorelle maggiori: Fiore ed Anna.

Nel 1988, Asia ha ottenuto il suo primo ruolo come protagonista nel grande schermo nel film Zoo, diretto da Cristina Comencini. Inoltre, la Argento ha preso parte anche nel cast di alcune pellicole dirette dal padre come, ad esempio, Demoni 2…l’incubo ritorna.

Nel corso della sua carriera, Asia ha anche lavorato con diversi attori di rilievo nel mondo cinematografico. Ad esempio, abbiamo Claudio Amendola, Carlo Verdone, Virna Lisi e Michele Placido. La Argento ha anche vinto due David di Donatello come miglior attrice protagonista. I film in questione sono Perdiamoci di vista e Compagna di viaggio.

Oltre a queste due onorificenze, Asia ha anche ottenuto il Nastro d’argento per il film Incompresa, pellicola nella quale è stata lei stessa la regista. La figlia del maestro dell’horror, però, non fa parlare di sé soltanto per film e premi ottenuti. Infatti, molto spesso, Asia è al centro del gossip per episodi legati alla sua persona.

Asia Argento e la lite

Qualche anno fa, la Argento è stata una delle prime attrici a denunciare lo scandalo che ha coinvolto il produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali. Circa due anni fa, Asia è stata ospite a Non è l’arena, programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7.

Per l’occasione, si è discusso del caso Genovese e in studio era presenta anche il direttore del quotidiano Libero, ovvero Pietro Senaldi. Quest’ultimo, dopo che ha sminuito l’avvenimento, dubitando anche del fatto che uno stupro può durare venti ore, ha subito una sfuriata da parte di Asia.

La rabbia di Asia Argento

L’attrice ha esordito così: “E tu saresti un giornalista? Mezz’ora, venti ore, che facciamo contiamo i tempi?” per poi proseguire con queste parole: “Fai dei discorsi tu che proprio non stanno né in cielo né in terra, sei di una pochezza che sono allibita”. A questo punto Pietro ha provocato ulteriormente la regista, che gli ha risposto immediatamente per le rime.

Asia Argento ha infatti replicato così: “Sei un giornalista da quattro soldi perché chiunque può estrapolare un pezzo di una frase, tu non l’hai detta tutta” per poi concludere con questa frase: “E tu, misogino, andresti veramente radiato dall’Ordine dei giornalisti”.