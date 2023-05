Bianca Berlinguer senza il minimo scrupolo: sputa il rospo su Massimo Giletti e La7

La giornalista non ci sta: Bianca Berlinguer manda un messaggio chiaro a Massimo Giletti e alla sua rete, La7. La questione si complica.

Momenti di tensione, questi, per lo storico giornalista e presentatore Massimo Giletti il cui programma Non è L’Arena in onda da sei anni su La7 è stato sospeso. Le motivazioni sono sempre più nebulose e dalla rete non arriva nessuna specifica.

Tanti i messaggi di appoggi per Giletti, il quale nella sua lunga carriera non si è mai tirato indietro per una sfida. C’è chi lo sostiene e chi è, invece, un detrattore: poco importa a molti questo improvviso sto di Non è L’Arena è sembrato abbastanza sospetto oltre che una vera e propria ingiustizia.

Nessuno dei collaboratori di Massimo Giletti né tantomeno l’uomo era a conoscenza della decisione dei vertici di La7 tanto è che indisturbati stavano preparando la trasmissione della domenica quando è arrivata la nota di sospensione. Cosa è successo? Gli ascolti sono sempre stati ottimi e Non è L’Arena continuava a generare movimento anche sui social.

Purtroppo, c’è qualcuno che imputa a questo freno messo da La7 sullo show d’inchiesta di Giletti il suo coinvolgimento nelle indagini su Salvatore Baiardo il quale avrebbe avuto un ruolo chiave nell’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante boss per circa trent’anni.

Bianca Berlinguer e la sua presa di posizione

Ma la ricerca del team di Giletti non si sarebbe fermata alla pubblicazione delle intercettazioni. Infatti, alcune di queste avrebbero rivelato dei rapporti antichi tra Salvatore Baiardo, Silvio Berlusconi e Dell’Utri. Insomma, alcune confessioni scottanti stavano per essere mandate in onda ed in tanti credono che proprio questa implicazione da parte di Giletti in tale vicenda scomoda lo abbia assolutamente penalizzato.

C’è però qualcuno di molto importante che al di là di tutto ha espresso un parere assolutamente contrario rispetto alla scelta di Urbano Cairo, patron di La7. Si tratta di Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di Rai3 nota per il suo impegno sociale ma anche per la sua capacità di non stare in silenzio di fronte alle ingiustizie.

Le parole di Bianca Berlinguer

Ed è per questo, quindi, che la donna ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti di Massimo Giletti nonostante l’uomo sia sotto contratto con una rete concorrente a quella pubblica, La7. Ecco le sue parole pronunciate direttamente in tv: “L’anno scorso abbiamo avuto molte polemiche per la presenza del professor Orsini e Giletti si è sempre schierato a favore di questa trasmissione”, ha esordito così la giornalista introducendo il suo appoggio a Giletti.

Bianca ammette di non sapere veramente le motivazioni dello stop di Non è L’Arena: “…tantomeno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelle della lotta contro la mafia. So che ha sempre fatto il mestiere di giornalista con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e spero di vederlo, anzi speriamo tutti noi di #cartabianca di poterlo rivederlo in onda il prima possibile”. Insomma, il messaggio della Berlinguer è forte e chiaro: quello che è successo a Giletti è un vero e proprio colpo basso per l’informazione.