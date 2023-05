Tish, dopo Amici è quasi irriconoscibile: molti chili in meno e addio caschetto rosso

Come è diventata la cantante Tish della diciottesima edizione di Amici.

Amici di Maria De Filippi è un talent show molto seguito che a partire dal 2001 sforna bravissimi cantanti e ballerini, portandoli a un successo immediato e fornendo loro una preparazione adeguata ed efficace alla vita nel mondo dello spettacolo.

Una delle cantanti più stravaganti che è passata dalla scuola di Amici, è sicuramente Tijana Boric, nota come Tish, di origini serbe, che di certo ha catturato l’attenzione di tutti, oltre che per il suo talento, anche per quei capelli cortissimi rosso fuoco, i puntini neri sotto gli occhi e uno stile decisamente rock e innovativo.

Tish è stata uno dei concorrenti della diciottesima edizione del programma di Maria De Filippi, in onda tra il 2018 e il 2019, che ha saputo conquistarci con la sua voce e le sue canzoni del tutto originali.

Da quando la trasmissione è finita, la cantante ha abbandonato nel corso degli anni, ciò che aveva creato la sua immagine, ossia i suoi tratti distintivi: il caschetto rosso e i puntini sotto gli occhi, cambiando decisamente look. Oggi però la cantante è assolutamente irriconoscibile.

La nuova Tish: ecco com’è diventata

L’ex allieva di Amici ha recentemente postato un video su TikTok, in cui risulta totalmente diversa da quando l’abbiamo conosciuta qualche anno fa al talent show di Maria De Filippi.

Quello che è rimasto intatto è, però, il suo talento: la cantante non ha, infatti, messo da parte la sua passione più grande, continuando a cantare. Inoltre, è molto attiva sui social, e soprattutto sulla piattaforma di TikTok dove ha postato il video che la mostra in vesti del tutto nuove.

Com’è cambiata Tish la cantante di Amici

Dal video postato dalla cantante Tish su TikTok, saltano all’occhio alcuni cambiamenti che l’hanno resa, ad oggi, quasi irriconoscibile. Una siluette più snella, capelli lunghi e castani chiari tendenti al biondo cenere.

Tuttavia, a quanto pare, e da quanto si può pensare dalla didascalia che accompagna il video pubblicato – quanto ha fatto male? – il suo dimagrimento non è stato intenzionale, ma, piuttosto, seguito a qualche tipo di problema che l’ha portata a perdere molto peso. I fan si sono mostrati subito preoccupati per questa notizia, e hanno inviato moltissimi commenti di vicinanza, oltre che per chiedere più informazioni riguardo l’accaduto. Tuttavia, le risposte da parte dell’ex allieva di Amici non sono ancora pervenute, lasciando tutti quanti incuriositi e preoccupati.