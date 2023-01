“Sono dei mostri”: Caterina Balivo è pronta ad affrontarli in incognito | Incontro in pieno giorno – FOTO

La ben nota conduttrice televisiva si è concessa un periodo di riposo durante le vacanze invernali, ma non si è fatta mancare le sue solite foto da postare per essere sempre “in”.

Caterina Balivo è nata il 21 febbraio 1980 a Napoli ed è una delle presentatrici più apprezzate del piccolo schermo. Per molti anni è stata in Rai, adesso conduce un nuovo programma su Tv8, Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? I suoi esordi sono iniziati qualche decennio fa.

Gli esordi di Caterina Balivo

Nel 1999, Caterina ha debuttato in tv partecipando al concorso di Miss Italia dove si è classificata al terzo posto. Come per molte sue colleghe, anche per la Balivo il contest è stato un trampolino di lancio per la sua futura e rosea carriera televisiva.

Infatti, pochi mesi dopo, la Balivo ha esordito come valletta nelle trasmissioni Scommettiamo che e I Raccomandati, affiancando rispettivamente Fabrizio Frizzi e Carlo Conti.

Nel 2003, la Balivo sfoggia le sue doti di conduttrice tv grazie alle trasmissioni Unomattina e Casa Raiuno, al fianco di Massimo Giletti. La sua carriera di conduttrice televisiva è proseguita fino ai giorni nostri. Anche dal punto di vista personale, Caterina ha una vita soddisfacente.

La vita personale di Caterina Balivo

Nel 2014, la conduttrice si sposa con Guido Maria Brera a Capri, grazie ad una cerimonia con rito civile. Il marito della Balivo è un finanziere, uno scrittore e co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo d’Italia nel settore della gestione del patrimonio. La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto (2012) e Cora (2017).

Vacanze invernali

La Balivo e famiglia si sono concessi un periodo di vacanza più o meno lungo. Prima tappa: il sole e il caldo dei Caraibi, per poi finire nel gelo e nella neve di New York City. Per l’occasione, Caterina ha sfoggiato un look invernale che certamente non è passato inosservato. La conduttrice ha indossato abiti caldi, morbidi e comodi, con accessori altrettanto utili contro il freddo e molto appariscenti.

Il look della Balivo

In particolare, Caterina ha sfoggiato un originale ed unico passamontagna impellicciato, firmato da una grande casa di moda, ignorando il fatto che potesse sembrare una criminale di lusso. Postando le sue foto invernali ma alla moda fatte nella Grande Mela, Caterina ha poi scritto una frase: “A New York i primi due giorni li passi col naso all’insù, contemplando la grandezza di questi mostri di specchi, cercando una fine che a volte non trovi. Come nella vita.”

Dal momento che Caterina Balivo non si era ancora abituata al fuso orario, ha avuto la possibilità di godersi la città nelle sue prime ore dell’alba. Per l’occasione, assieme al famoso cappello/passamontagna, ha indossato anche un maglioncino e dei pantaloni a vita alta, chiudendosi dentro ad un cappotto extra large in stile teddy bear.