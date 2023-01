Soleil Sorge confessioni intime su Riccardo Figli: “Vi dico io chi è davvero…” | Incredibile ma vero

La celebre influencer Soleil Sorge è conosciuta per non avere peli sulla lingua. L’ex gieffina si è lasciata andare a delle confessioni personali raccontando qualcosa di molto particolare sul famoso cantante italiano.

Soleil Sorge è sicuramente uno dei personaggi del momento. La donna è influencer e conduttrice del programma di Mediaset Play Grande Fratello Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. La Sorge è ben nota per essere molto schietta e diretta proprio per questo Alfonso Signorini l’ha voluta in qualità di presentatrice di questo show dove commenta ogni settimana il GF.

Ma non solo, proprio per la sua personalità coinvolgente Signorini ha voluto che lei e Pretelli sostituissero Sonia Bruganelli per due puntate durante le vacanze natalizie. Anche in questo compito Soleil non ha deluso discutendo in uno scontro diretto con l’ex fidanzato Luca Onestini.

Ma la Sorge è celebre anche per la sua partecipazione al Grande Fratello come concorrente ufficiale edizione in cui ha intrapreso un controverso triangolo amoroso con Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Ma il Grande Fratello non è l’unico reality a cui Soleil ha preso parte: è stata una protagonista di Pechino Express e dell’Isola dei Famosi dove ha fatto la conoscenza di un altro importante ex ragazzo Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

Proprio in merito alla sua esperienza all’Isola la Sorge ha fatto delle recenti dichiarazioni spiegando un suo rapporto molto particolare con uno degli ex naufraghi.

Le confessioni di Soleil Sorge

Soleil Sorge in ogni reality a cui ha partecipato si è contraddistinta per il suo bel caratterino e per essere sempre diretta tanto da essere chiamata da tutti “St***a”. Proprio per ironizzare su questo appellativo la Sorge ha scritto un libro intitolato: Il manuale della St***a”.

Nel suo libro Soleil ha ripercorso un po’ la sua carriera, le sue esperienze e la sua vita amorosa non risparmiando commenti onesti su nessuno. Intanto, vengono citati molti dei suoi ex ma Soleil nomina un cantante molto importante della musica italiana: si tratta di Riccardo Fogli.

Con l’uomo la Sorge ha instaurato un rapporto bellissimo proprio durante un’edizione dell’Isola Dei Famosi ed entrambi erano sicuramente due grandi protagonisti. Di quei mesi Soleil ricorda le difficoltà con gli altri concorrenti ma in Riccardo Fogli ha sempre trovato un amico, un confidente capace di darle degli ottimi consigli.

Inoltre, proprio Riccardo Fogli è entrato nella casa più spiata d’Italia, al GF, quest’anno venendo squalificato dopo soli 14 ore a causa di un’imprecazione pronunciata in un momento di Défaillance.