“Ti volevo denunciare”: Antonio Spinalbese shock | La questione finisce in tribunale?

Antonino Spinalbese sta passando un periodo tutt’altro che tranquillo nella casa del Grande Fratello VIP: di recente ha avuto uno scontro pesante con Oriana Marzoli. I due sembravano andare d’amore e d’accordo fino a poco tempo fa, anzi, sembrava che fossero sul punto di iniziare una relazione, ma a quanto la verità è ben altra.

I telespettatori che seguono il Grande Fratello VIP di certo non possono lamentarsi: ogni giorno accade qualcosa di nuovo su cui spettegolare. Non ci si annoia proprio mai! Antonino Spinalbese, a tal proposito, è uno degli inquilini che ha fatto più parlare di sé in questa edizione, e proprio pochi giorni fa si è reso protagonista di un altro scandalo.

Insieme a lui spunta il nome di Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana entrata nella casa a inizio novembre. Fin dai primi giorni è riuscita a conquistare le attenzioni degli uomini, in particolare quelle di Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, facendo storcere il naso alle altre concorrenti.

Antonino Spinalbese attacca Oriana Marzoli

Alla fine Oriana ha preferito Spinalbese a Dal Moro,: tra i due c’è stata un’attrazione fortissima e sono entrati subito in sintonia. Così è iniziato subito una sorta di tira e molla tra i due: nonostante la passione fosse tanta, Spinalbese non era molto convinto di proseguire su quella strada.

A quanto pare, in qualche modo ci ha visto giusto: Oriana avrebbe detto delle parole che lo hanno fatto infuriare e che riguardano l’ex del ragazzo, Belen Rodriguez, con la quale Spinalbese ha avuto una figlia, Luna Marì. Anche se i due non stanno più insieme, l’hair stylist non sopporta che si dicano certe cose sulla sua ex.

Ma cosa è accaduto? Dopo quella che sembrava una tregua, tra i due c’è stata di nuovo una discussione, questa volta molto più accesa. Tutto è cominciato quando Oriana ha chiesto a Spinalbese di farle i capelli. Lui si è rifiutato e le ha risposto in maniera molto diretta: “Amore, poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te ti faccio i capelli?” le ha detto.

“Oriana, non son un ragazzino” ha continuato, “Puoi giocare quanto vuoi, però… Io posso anche dirlo a Milena come si fa. Mi hanno chiesto se ce la può fare e secondo me no. Ce la faccio a malapena io qua. Non è che puoi avere tutto quello che vuoi qui… Sì, ma mi disinteresso. E non glielo dico, sai che sono onesto. Ti ho detto una cosa adesso. Tienila a mente” ha concluso, quasi in forma di minaccia.

Antonino Spinalbese le ha fatto capire che non si stava riferendo a cose accadute dentro la casa tra loro due, ma ad affermazioni che Oriana aveva fatto su Belen. Tra i due è calato di nuovo il gelo e questa volta non si sa se riusciranno a riappacificarsi.