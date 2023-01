Belen Rodriguez assetata di sangue | C’è di mezzo Luna Marì: Spinalbese ha veramente esagerato

La famosissima conduttrice televisiva punzecchia il suo ex, Antonino Spinalbese, per conto della loro figlia Luna Marì. Scopriamo che cos’ha combinato l’uomo.

Belen Rodriguez è una showgirl e presentatrice televisiva molto amata dal pubblico italiano. Dopo aver avuto una storia d’amore con Antonino Spinalbese durata pochissimo, la conduttrice ha parlato di sé a Verissimo.

Durante l’intervista, Belen ha confessato quanto ora si sentisse bene accanto al suo Stefano De Martino e di quanto lo amasse profondamente perché non solo il presentatore Rai l’ha desiderata di nuovo al suo fianco con il loro figlio Santiago, ma non ha assolutamente obiettato riguardo la figlia della Rodriguez, ovvero Luna Marì. Anzi, la piccina di casa è stata accolta con molto affetto da De Martino, che la considera come se fosse sua figlia.

Antonino Spinalbese al GF VIP

Nell’agosto dello scorso anno, dei rumors sostenevano che Antonino avrebbe preso parte al cast della nuova (e attuale) edizione del Grande Fratello Vip. Spinalbese entra nella casa ma ci sono molte persone che credono che lui abbia fatto un accordo con la sua ex riguardo al non parlare mai della loro relazione terminata molto tempo prima.

Antonino non riceve tante notizie su sua figlia ma Alfonso Signorini, il conduttore del GF VIP, spesso lo ha rassicurato dicendogli che Belen gli ha comunicato che Luna Marì sta bene e che passa molto tempo con la nonna, facendo i suoi piccoli ma grandi progressi infantili.

Antonino fuori e dentro la casa e Belen impegnata con la sua vita

Spinalbese esce dalla casa più spiata d’Italia prima di Capodanno e alcuni hanno supposto che si trattasse del suo ginocchio e delle visite annesse. In verità, Antonino soffriva di forti mal di stomaco e la produzione, allarmandosi, lo ha fatto uscire. Altre persone credono che Spinalbese sia uscito dal reality show per vedere sua figlia, ipotesi mai confermata ma nemmeno smentita da Signorini. Adesso Antonino è rientrato nella casa del Grande Fratello dopo aver terminato la sua quarantena.

Dall’altra parte, Belen si dedica completamente al suo lavoro, al suo amato marito e ai suoi adorati figli. Mentre stava postando delle storie sul suo profilo di Instagram, la Rodriguez tira una frecciatina avvelenata contro Spinalbese.

L’insinuazione di Belen Rodriguez contro Spinalbese

In una di queste storie, Belen gioca con sua figlia Luna Marì, che prova a sistemarle i capelli al meglio (riferimento al lavoro del padre) ridendo e divertendosi. Ad un certo punto, la bimba, per chiamare la sua mamma, dice papà e Belen Rodriguez commenta così: “Sì lo so che sono papà per te”. Una freccia velenosa indirizzata a Spinalbese che la conduttrice delle Iene gli ha scagliato contro, accusandolo di non essere un padre presente nella vita di sua figlia.