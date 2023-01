Andrea Bocelli di corsa in ospedale: trasportato d’urgenza con l’elicottero | SPAVENTOSO

Fan in allarme per Andrea Bocelli. Il cantante avrebbe subito un incidente che gli avrebbero causato dei danni gravi. Ecco il racconto dell’ansiogena corsa all’ospedale dove è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero.

Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo. L’artista è un pilastro della musica classica che con il tempo è riuscita ad essere molto apprezzato anche oltreoceano. Bocelli ha venduto milioni di dischi e proprio grazie alla sua attività nella musica, il cantante è uno dei più ricchi in circolazione.

Attualmente Andrea Bocelli vive a Forte dei Marmi in Toscana in una bellissima dimora che conta dieci camere da letto, uno studio di registrazione per poter lavorare ed innumerevoli strumenti. L’abitazione ha anche un pezzo di spiaggia privata e si sviluppa su ben tre piani di altezza.

Insomma, dal punto di vista economico è evidente come Bocelli se la passi più che bene. Anche la sua vita privata procede a gonfie vele. L’uomo è sposato dal 2002 con Veronica Berti con la quale ha avuto la sua terza figlia Virginia. Prima di Veronica, infatti, Bocelli è stato già sposato una volta con Enrica da cui ha avuto due figli Amos e Matteo.

Come è noto Andrea Bocelli è cieco dall’età di dodici anni a causa di una malattia genetica, un glaucoma, ma questa problematica di salute non gli ha impedito di svolgere tutte le attività della vita quotidiana e di intraprendere una carriera ricca di successo. Tuttavia, un po’ di tempo fa è successo qualcosa di molto brutto durante un’uscita a cavallo che ha messo a repentaglio la sua vita. Ecco il racconto del dramma.

La caduta a cavallo

Il 14 settembre Andrea Bocelli è caduto in maniera accidentale da cavallo riportando un trauma cranico. Il suo fedele cavallo purosangue Caudillo ha iniziato a sbizzarrirsi facendo cedere la presa a Bocelli e portandolo alla caduta. L’artista ha sbattuto la testa e per questo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

I fan ovviamente sono andati tutti in apprensione per le sue condizioni di salute. Tuttavia, proprio il cantante una volta ripresosi ha deciso di condividere un post su Facebook dove tranquillizzava i suoi ammiratori ed ammiratrici.

Ecco le sue parole sociale: “Carissimi, so che vi siete preoccupati per me in queste ore. Me ne dispiace molto. Desidero tranquillizzarvi e dirvi che sto benissimo. Si è trattato di una banale caduta da cavallo: se non emergeranno complicazioni, con ogni probabilità oggi stesso lascerò l’ospedale. Nel ringraziarvi di cuore per i tantissimi messaggi ricevuti, vi abbraccio con affetto.”

Insomma, tutto bene quel che finisce bene!