Loretta Goggi: il terribile lutto l’ha cambiata per sempre: “Se n’è andato…” | Non riesce a fermare le lacrime

Loretta Goggi racconta il lutto che le ha lasciato un vuoto incolmabile. Le sue parole sono strazianti e toccano gli animi di tutti: ecco cosa ha raccontato.

Drammatico lutto per Loretta Goggi

La nota showgirl di fama nazionale Loretta Goggi si lascia andare a un racconto davvero straziante riguardo un lutto che ha cambiato per sempre la sua vita. Siamo abituati a vederla sempre sorridente e gentile, ma in realtà ha sofferto molto per una brutta perdita.

È vero, la sua carriera è costellata di successi grazie al talento straordinario che da sempre la contraddistingue e le ha permesso di diventare un volto noto nel nostro paese. Il suo meraviglioso timbro di voce è stato sicuramente il valore aggiunto che l’ha fatta brillare tra tanti aspiranti cantanti, rendendola un talento davvero unico e raro.

Inoltre, a distinguerla è sempre stata la sua personalità: schietta e senza mezze misure, Loretta Goggi non ha peli sulla lingua. E anche quando si tratta di raccontare il dolore lo fa con estrema sincerità.

In un’intervista ha ricordato una brutta vicenda che l’ha cambiata per sempre. Si tratta di un drammatico lutto, che coinvolge l’uomo della sua vita e la fa ancora soffrire. Ecco cosa è successo.

Il racconto straziante

Stiamo parlando di Gianni Brezza, un bellissimo ballerino che Loretta aveva incontrato agli esordi della sua carriera negli studi televisivi.

I due non si sono innamorati subito, non c’è stato un colpo di fulmine, anzi. La cantante racconta che inizialmente si stavano piuttosto antipatici. L’amore è arrivato con il tempo e ha portato nel cuore dei due un fortissimo sentimento che li ha legati per anni.

Purtroppo, la vita ha strappato Gianni a Loretta. La morte del ballerino e fidanzato l’ha cambiata per sempre, lasciando una ferita aperta nel suo cuore che brucia ancora.

“Gianni se n’è andato dal palcoscenico, non da me. Lo percepisco dappertutto. Lo penso, sento il suo profumo, gli parlo di continuo riuscendo persino a ridere talvolta. Io so che lo rivedrò, ho fede: è solo un distacco momentaneo, il rapporto con lui non si è mai spezzato”.

Queste le parole della cantante, che spiega quanto Gianni continui ad essere presente in modo trascendentale nella sua vita.

Una brutta storia di cui pochi erano a conoscenza: Loretta si mostra sempre sorridente e non è solita parlare dei suoi dolori. Questa volta l’ha fatto, però, e ha spiazzato davvero tutti. Le sue strazianti parole hanno smosso gli animi dei suoi fan, che non erano a conoscenza di questa enorme sofferenza provata dalla cantante.