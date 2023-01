“Mi strinse la mano e sparì”: Pippo Baudo l’ha truffato | Teo Mammuccari lo sta cercando ancora

Di recente Teo Mammuccari ha rilasciato una lunga intervista ai giornali dove ha fatto un bilancio della sua vita, professionale e privata, e ha raccontato alcuni aneddoti che hanno colpito i fan. Uno, in particolare, riguarda Pippo Baudo e ha dell’incredibile.

I fan di Teo Mammuccari, ma anche quelli di Pippo Baudo, non possono credere alle sue parole: il conduttore ha raccontato un aneddoto avvenuto ormai tanti anni fa che ha stupito tutti quanti. Nessuno avrebbe mai pensato che Pippo Baudo potesse arrivare a tanto, eppure è accaduto, e lo ha rivelato proprio Mammuccari.

Oggi il conduttore è al timone de Le Iene insieme a Belen Rodriguez. Non è la prima volta che si occupa del programma e bisogna ammettere che quel ruolo gli calza perfettamente. Non è la prima volta che vediamo il duo insieme in un programma: Mammuccari e Rodriguez lavora insieme anche a Tu si que vales, uno dei talent show più seguiti della televisione italiana.

Teo Mammuccari su Baudo: “Sparito”

Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero durante la quale ha avuto occasione di parlare di lati nascosti di sé, stupendo tutti quanti. Ha infatti raccontato del suo primo incontro con Maria De Filippi, un aneddoto davvero divertente, ma anche della relazione naufragata con Thais Souza Wiggers.

“Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura” ha raccontato, riportando alla mente quella relazione che sembrava potesse durare per sempre. I due hanno avuto anche una figlia, Julia, che ora ha 14 anni.

Si è poi soffermato a parlare di Pippo Baudo, raccontando un aneddoto che per lui è stato una delusione cocente. Lo storico conduttore infatti lo aveva convocato dietro le quinte per condurre un dopo Festival ma, al momento di parlare sul serio della cosa, è scomparso.

“Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l’avrei fatto io. Diamoci la mano, mi disse, e non dirlo a nessuno. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino” ha raccontato, senza nascondere la delusione.

Non sono mancate poi le domande riguardo la sua nuova fiamma, una donna giovanissima di cui però Mammuccari non vuole rivelare troppo. “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta“.

Di più non ha aggiunto, a parte il fatto che in quel momento non stava cercando l’amore: è capitato per caso, ma ora è felice della sua nuova relazione.