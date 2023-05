Anticipazioni Un Posto al sole: profonda crisi tra Franco e Angela, matrimonio al capolinea?

Le anticipazioni di Un posto al sole vedono al centro la storia d’amore tra Franco e Angela: il divorzio è alle porte?

La crisi matrimoniale tra i due sta diventando sempre più profonda, tantoché nelle prossime puntate della soap opera Rai verrà dedicato moltissimo spazio al turbolento rapporto tra Franco e Angela.

La serie tutta italiana è una delle più amate e seguite del nostro paese e tiene compagnia al pubblico da più di 25 anni ormai. Il segreto è saper stupire ad ogni puntata, regalando emozioni contrastanti.

Secondo le anticipazioni, nelle prossime non ci saranno solo buone notizie per i protagonisti della soap. Ecco cosa accadrà.

Brutte notizie per Franco e Angela

Vedremo un periodo di crisi per diverse coppie della serie tv Rai, a partire da quella formata da Marina e Roberto. I due continuano a litigare sulla scia del ritorno di Lara nella città partenopea.

Eppure, non sono gli unici ad essere in piena crisi matrimoniale: le cose non vanno meglio per Franco e Angela e i fan della coppia non saranno felici di sapere che nelle prossime puntate la situazione non migliorerà. Il matrimonio dei coniugi Boschi è arrivato davvero al capolinea?

Anticipazioni Un posto al sole

Non è la prima volta che vediamo Franco e Angela affrontare un periodo difficile, questa, però, sembra essere davvero una crisi profonda e si teme che il tutto si concluderà con il divorzio. Il motivo iniziale del litigio è da ricondurre ai problemi economici di Franco, sull’orlo di una crisi di nervi per la paura di ritrovarsi senza lavoro alla sua età. Di questo ne ha risentito tutta la sua famiglia, compresa la moglie che stava vivendo un momento delicatissimo. Per un periodo Angela pensava di aspettare un bambino, ma non ha avuto il supporto del marito, troppo nervoso per via della situazione economica. Il tutto precipita quando Franco si ritrova ad origliare una conversazione tra Angela e Viola.

La moglie si sfogherà con l’amica sugli atteggiamenti del marito e lui rimarrà molto ferito dalle sue parole. Questo episodio li porterà alla separazione definitiva, o i due riprenderanno in mano la loro storia d’amore una volta per tutte? Molti credono che l’ipotesi del divorzio sia la più logica e attendibile, ma si sa, le serie Rai sono piene di colpi di scena e il segreto di Un posto al sole è proprio quello di stupire gli appassionati telespettatori. Non ci resta che attendere e scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.