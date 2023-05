Pier Silvio Berlusconi ha deciso sul suo futuro e lo comunica a papà | Novità sconcertanti in arrivo

Cambio di rotta radicale per la famiglia Berlusconi-Toffanin: la decisione arriva in un momento delicato e cambia le carte in tavola.

I tre professionisti della televisione hanno preso una scelta radicale. Forse spinti dalle pressioni mediatiche a causa del ricovero di Silvio Berlusconi, che accetta di buon grado quanto deciso.

È stato proprio il figlio del politico a comunicare la dolce decisione che cambierà ogni cosa. Ecco cosa sta accadendo dietro le quinte degli studi Mediaset.

La drastica decisione di Pier Silvio

Le ultime settimane sono state davvero difficili dal punto di vista emotivo per la famiglia di Berlusconi e tutti gli amici di Silvio, dato che è ricoverato in ospedale. Lo stesso figlio Pier Silvio, a capo dell’azienda Mediaset, si deve dividere tra tutti gli impegni professionali e personali che nell’ultimo tempo sono raddoppiati. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, che quest’anno ha dato molti problemi, ha già preso il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi, che è tornata in tv più in forma che mai.

Al fianco di Silvia Toffanin da più di 10 anni, la coppia formata dalla conduttrice di Verissimo e Pier Silvio Berlusconi ha ben due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015. Grazie alla sua compagna sta affrontando anche il delicato momento che vede il padre ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano ormai da settimane per una leucemia mielomonocitica. Sebbene le sue condizioni negli ultimi tempi sembrino essere migliorate, il politico non può ancora fare ritorno a casa.

Le novità in arrivo in casa Berlusconi

Nel frattempo, Pier Silvio comunica al Cavaliere le sue intenzioni: ci sono parecchie novità in arrivo in casa Berlusconi. La bellissima notizia farà sorridere molti fan della coppia, che da anni sognavano questo momento. Sembra proprio che l’Amministratore Delegato della rete Mediaset abbia intenzione di portare all’altare la sua amata Silvia Toffanin. Dopo anni di convivenza, due figli e un amore solido, sembra proprio essere arrivato il momento di ufficializzare. Forse, la malattia del padre gli ha fatto realizzare quanto sia importante non rimandare le cose.

Lo ha svelato Diva e Donna, che riporta l’annuncio “L’ho promesso a papà Silvio”. Per ora si tratta solo di ipotesi, non è arrivata alcuna conferma, ma l’intenzione di sposarsi c’è. Silvia Toffanin non ha mai fatto segreto della sua volontà: la conduttrice di Verissimo accetterebbe di buon grado di camminare verso l’altare. Non ci resta che aspettare e vedere se questo attesissimo matrimonio prenderà finalmente forma.