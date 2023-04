Pier Silvio Berlusconi ha un’altra: finita con Silvia Toffanin | Tradita per lei

Pier Silvio Berlusconi ormai si è innamorato di lei e ha dimenticato Silvia Toffanin. Cosa è accaduto tra i due?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una delle coppie più amate dello show business: lui, figlio dell’ex cavaliere Silvio Berlusconi, e lei, talentuosa e bellissima conduttrice, hanno conquistato il cuore degli italiani. Nonostante la fama che li circonda sono sempre riusciti a rimanere lontani dal gossip.

Fino a ora, per il momento: sembra che Berlusconi sia stato beccato con un’altra e che Silvia Toffanin sia ormai storia vecchia. La notizia è emersa in questi giorni e ha lasciato di stucco i fan della coppia: davvero il loro amore sta per finire? Cosa è accaduto tra i due?

Tutto è cominciato da quando Silvia Toffanin ha partecipato come ospite a Felicissima sera di Pio e Amedeo. Per l’occasione è stata pizzicata un po’, in particolare riguardo il rapporto col suo famosissimo compagno, e le sue risposte hanno gettato lei e il marito dritti tra le fauci del gossip.

“Desideri sposare Silvia Toffanin, in arte Toffanin Silvia, in regime di comunione dei beni? Facci sapere” hanno detto i due comici in diretta rivolgendosi all’amministratore delegato di Mediaset. Ecco quindi che i giornali di gossip sono impazziti e da ormai una settimana non si parla d’altro se non delle loro nozze.

E il matrimonio alle porte?

Ormai da molti anni i fan della coppia si chiedono se i due si sposeranno mai. Negli ultimi tempi si è mosso qualcosa e sembra che Berlusconi sia davvero intenzionato a fare la proposta alla conduttrice e suggellare il loro amore con una promessa ufficiale. La domanda di Pio e Amedeo non ha fatto altro che alimentare la speranza dei fan.

Eppure, di fronte alla possibilità delle nozze, Pier Silvio Berlusconi è stato beccato con un’altra e non si è nemmeno nascosto dalla compagna. Silvia Toffanin ha dovuto accettare la situazione: non ha potuto fare nulla, la nuova fiamma del compagno è arrivata persino a casa loro.

Pier Silvio Berlusconi ha un’altra

Ma chi è questa misteriosa nuova fiamma? Si tratta in realtà di una bellissima auto. Berlusconi non ha mai nascosto la sua passione per le belle macchine, passione che gli è stata trasmessa dal padre. Oggi l’uomo possiede diverse macchine di cui è molto geloso e la conduttrice non può fare altro che convivere con questo suo amore.

L’ultima “fiamma” dell’imprenditore è l’auto elettrica BMW iX che gli è stata regalata dopo un evento promozionale della casa produttrice. Lo ha reso noto l’amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre. Non c’è che dire: Pier Silvio Berlusconi si è scelto proprio una bella “compagna”.