Ricky Memphis, vittima di un tragico incidente stradale | Ferite permanenti

Ricky Memphis vittima di un terribile incidente che gli ha cambiato completamente la vita: ecco cosa è successo.

È uno degli attori più popolari e divertenti del panorama italiano. Con il suo carisma ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, facendo divertire moltissimo attraverso le sue apparizioni sul grande e sul piccolo schermo.

Lo si vede sempre sorridente, ma nasconde una grande sofferenza. Non tutti sanno, infatti, che Ricky Memphis ha vissuto un tragico evento durante la sua infanzia, quando era solo un bambino.

Lo conosciamo per la sua carriera nel mondo della recitazione che l’ha reso grande agli occhi degli italiani. Ricky Memphis è senza dubbio uno dei volti più importanti del panorama cinematografico e televisivo.

Il tragico lutto familiare

Correvano gli anni ‘80 quando ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione. Tra i suoi primi sostenitori sicuramente Maurizio Costanzo, che ha fin da subito promosso il suo talento, offrendogli un trampolino di lancio importante.

Ricky Memphis ha raggiunto il picco di popolarità grazie alla fiction Distretto di Polizia, dove interpretava Mauro Belli. Siamo soliti a conoscerlo per via delle sue apparizioni sul piccolo e grande schermo, perché lui è un uomo estremamente riservato e restio a parlare di sé.

Ricky Memphis racconta la sua infanzia

Nonostante questo, negli ultimi giorni è finito sotto le luci della ribalta per un tragico evento che ha stravolto la sua vita e ha cambiato tutti i suoi equilibri. Si tratta di un incidente terribile che ha vissuto proprio quando era appena un bambino. Nessuno aveva informazioni a riguardo, proprio perché l’attore romano si è raccontato poco in questi anni.

Tempo fa ha trovato il coraggio di rivelare che quando aveva solamente 4 anni ha vissuto un evento davvero traumatico, di quelli che lasciano ferite permanenti. Stiamo parlando di una tragedia familiare: suo padre è morto per via di un drammatico incidente stradale che lo ha strappato via dalla sua famiglia.

Il padre stava tornando a casa quando è stato coinvolto nell’incidente: lavorava a Taranto e quando poteva si metteva al volante per tornare a Roma e stare vicino a suo figlio. Memphis ha spiegato che la fede l’ha aiutato moltissimo a superare quei momenti dolorosi. Poi, parlando della sua infanzia, ha detto che, nonostante la tragica morte del padre, conserva dei ricordi felici grazie alla forza che gli trasmetteva la mamma. Nonostante questo, quel tragico evento è impresso nella sua mente e l’ha segnato per sempre lasciandogli una ferita impossibile da guarire.