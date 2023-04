Andrea Delogu si sente male in diretta: intervento immediato | Panico in studio

Andrea Delogu si è sentita male durante una puntata de La vita in diretta: la conduttrice ha avuto un mancamento.

Nata a Cesena nel 1982, Delogu ha esordito in televisione nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze”, il corpo di ballo di Mai dire domenica. Nel 2003 entra a far parte del progetto musicale Cinema2, mentre nel 2008 diventa parte del cast fisso di Saturday Night Live from Milano.

Dal 2011 conduce, per 4 anni di seguito, i Macchianera Internet Awards, affiancata da Gianluca Neri, facendosi conoscere dal pubblico in rete. Nel 2014 conduce Stracult insieme a Marco Giusti, mentre nella stagione 2015-2016 conduce Il processo del lunedì, storico programma calcistico insieme a Enrico Varriale. Sempre nel 2015 è uno dei giurati della commissione musicale di Sanremo Giovani.

Nel 2016 prosegue la sua esperienza nel mondo Sanremese conducendo la diretta radiofonica del Festival, e poi continua con il dating show Parla con lei su Fox Life. Nel 2017 commenta le semifinali dell’Eurovision Song Contest su Rai 4 con Diego Passoni. Dal 2018 conduce la seconda edizione di Dance dance dance.

Il malore di Andrea Delogu

Nell’estate 2020 Andrea Delogu ha condotto l’edizione estiva de La vita in diretta. Proprio durante una di queste puntate la conduttrice ha rivelato di non sentirsi molto bene, fino a che ha avuto un mancamento in trasmissione. Prima della diretta Delogu aveva avvertito i suoi follower di non sentirsi molto bene, scusandosi in anticipo per eventuali problemi.

“Oggi sono uno straccio” aveva affermato sui social, anticipando il suo stato di salute. Durante la puntata si è tolta i tacchi per stare più comoda, ma evidentemente non è bastato: durante uno degli ultimi collegamenti la conduttrice si è sentita poco bene e si è dovuta sedere in terra per evitare di svenire.

Il gesto di Marcello Masi

Probabilmente la conduttrice era molto stressata dagli ultimi impegni che doveva seguire; questo, unito a una giornata “no” in cui era molto stanca, ha contribuito a farla cedere. Marcello Masi, co-conduttore della trasmissione, si è seduto di fianco a lei per mascherare il momento difficile per Delogu e non farla sentire in imbarazzo.

“Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po’, allora è il tuo collega del cuore” ha scritto la conduttrice sui social, ringraziando Masi per quel gesto tanto semplice quanto significativo. Di sicuro non tutti sarebbero stati abbastanza sensibili per comportarsi così.