Platinette, dopo l’ictus aumentano le preoccupazioni | Situazione irrecuperabile?

Arriva la notizia su Platinette che nessuno voleva sentire: dopo l’ictus che l’ha colpito sono emersi alcuni dettagli davvero preoccupanti.

La situazione di Platinette si fa sempre più complicata: a confermarlo sono le ultime dichiarazioni, che fanno preoccupare l’Italia intera. Momenti di panico per la star della televisione italiana, che ha passato giorni interi ricoverato in ospedale.

Ora forse la sua vita cambierà per sempre. Ha parlato per lui il suo addetto stampa, che ha fornito dettagli chiave sulle sue condizioni di salute e sull’ictus che ha messo a rischio la sua vita, costringendo i medici ad intervenire tempestivamente. Ma quali sono le condizioni attuali? Le parole del suo portavoce hanno attirato l’attenzione di tutti, dagli addetti ai lavori al pubblico intero.

Continuano ad arrivare messaggi di forza e di sostegno a Platinette. Sulla situazione è intervenuto anche Roberto Alessi, il giornalista che ha fatto il punto della situazione rivelando informazioni preoccupanti.

Platinette: tutto sulle condizioni di salute

Ospite a Storie Italiane, durante l’intervista con Eleonora Daniele, il giornalista ha spiegato per filo e per segno come sono andate le cose e quali sono le condizioni di Mauro Coruzzi, quello che tutti noi conosciamo sotto lo pseudonimo Platinette.

“Non è mai andato in coma. È sempre stato cosciente e lucido”. Questo il chiarimento di Alessi, che l’ha seguito giorno dopo giorno durante il suo ricovero presso un centro specializzato in quel di Milano. I medici si sono occupati di lui cercando di fargli scampare l’incubo dell’ictus, la preoccupazione ora è che si verifichino complicazioni in futuro. Di certo, dopo il tragico evento la sua vita è cambiata per sempre e non sarà più la stessa di prima.

I motivi scatenanti dell’ictus

Inoltre, sono stati chiariti i motivi che hanno scatenato l’ictus. Secondo i medici e stando alle parole del giornalista, potrebbe esserci una componente in particolare legata alla sua sfera privata. Il dettaglio rivelato da Alessi durante l’intervista fatta da Eleonora Daniele era sconosciuto alla maggior parte delle persone, per questo sentirlo è stato come un fulmine a ciel sereno.

Come riferisce Il Messaggero, ha raccontato che Platinette prima dell’ictus stava vivendo un periodo particolarmente complicato della sua vita dal punto di vista lavorativo per via di problemi familiari. Si tratta solo di ipotesi che potrebbero aver scatenato l’ictus. Riguardo le sue condizioni di salute, per fortuna sembrano essere migliorate nelle ultime settimane. Platinette ora dovrebbe essere fuori pericolo: non resta che attendere e sperare in sviluppi sempre migliori. Intanto, il mondo del web continua a mandargli messaggi di sostegno e lo esorta a farsi forza.