Test visivo difficilissimo: se trovi il 3 sei un genio | In pochi lo risolvono

Riesci a risolvere questo test visivo difficilissimo? In pochi ci riescono: se trovi il 3 ribaltato sei davvero un genio degli enigmi!

I test visivi sono tra gli enigmi più amati: tutti possono mettersi alla prova con essi, non servono particolari capacità, se non tanto spirito d’osservazione e voglia di mettersi in gioco. Quello di oggi è un test molto difficile: al posto della solita immagine troviamo questa volta un pattern di 3.

C’è però un numero diverso dagli altri: uno dei 3 è infatti capovolto, ma è molto difficile da individuare. Sono davvero poche le persone che riescono a trovarlo in pochi secondi: la maggior parte di chi si mette in gioco impiega diversi minuti prima di trovarlo; qualcuno non ci riesce nemmeno!

Questi test sono molto utili per mantenere il cervello giovane e la mente allenata. Si possono fare in qualsiasi momento della giornata e non c’è bisogno né di carta né di penna per svolgerli, quindi si possono risolvere ovunque. Sul web se ne trovano di tutti i tipi: se volete mettervi alla prova avete davvero l’imbarazzo della scelta.

Siete pronti a scoprire se siete dei veri geni? Osservate bene l’immagine e cercate di capire dove si trova l’unico 3 ribaltato del pattern. Quando sarete riusciti a individuarlo provate a sfidare amici, parenti e colleghi per scoprire se c’è qualcuno più bravo di voi.

Come trovare l’elemento nascosto?

Tutti i test di questo tipo hanno un fattore che li accomuna: la presenza di un elemento nascosto che va individuato nel minor tempo possibile. Ovviamente le immagini sono fatte in modo da rendere molto difficile trovare l’elemento che è sempre ben “nascosto in bella vista”.

La soluzione infatti è sempre lì sotto il nostro naso, di fronte ai nostri occhi, ma è talmente ben mimetizzata che non è così semplice individuarla. Per diventare davvero bravi bisogna allenarsi e fare diversi test di questo tipo, facendo ben attenzione a ogni angolo dell’immagine. Un trucco che in molti usano è dividere la foto in una griglia di quadrati e analizzarne uno alla volta.

Test visivo: la soluzione

Se siete arrivati fin qui forse significa che non siete riusciti a trovare il 3 nascosto. Non vi preoccupate: in pochi ci riescono. Il numero speciale si trova in basso nell’immagine, proprio al centro. A una prima occhiata sembra uguale agli altri, ed è proprio questo che rende il test così difficile.

Se invece siete riusciti a trovarlo, quanto ci avete messo? Se vi siete cronometrati provate a sfidare i vostri amici per scoprire se riusciranno a essere più bravi di voi. Proponetegli questo test: siamo sicuri che gli darà del filo da torcere.