Il principino George è stato ricoverato in clinica, sta male | Kate e William nel panico

William e Kate sono stati travolti dalla preoccupazione per la salute del figlio finito in clinica. Un momento angosciante.

Sono stati davvero dei momenti di paura quelli vissuti da Kate e William quando si sono ritrovati a dover affrontare una situazione assolutamente inaspettata, il piccolo George è stato ricoverato in clinica urgentemente dopo alcuni episodi che hanno fortemente allarmato i genitori.

La situazione è parsa sin da subito drammatica, soprattutto in relazione a un bambino così piccolo, il principe George, futuro erede al trono d’Inghilterra, sta vivendo un momento buio dove tutta la famiglia è in stato di allerta, infatti di recente le sue condizioni sembrano essere peggiorate, tanto da dover richiedere prontamente l’intervento di una clinica.

Questi ultimi anni per i reali inglesi non è stato affatto semplice, dopo la dipartita della regina Elisabetta II, che ha portato pesanti conseguenze sia a livello politico che sociale e la nomina di re Carlo III, il quale ha dovuto affrontare un peso eccessivamente stressante per la posizione in cui si è trovato, la notizia del piccolo George in queste condizioni spezza davvero il cuore e si spesa il meglio per lui.

Proprio come i suoi genitori, anche George è davvero molto amato dai sudditi e questo ha ovviamente portato l’intero Paese a stare con il fiato sospeso per sapere che cosa ne sarà del piccolo. Insieme a Charlotte e Louis, George è il primogenito dei duchi di Cambridge, nonché secondo in linea di successione al trono dopo Carlo e su padre William.

Le condizioni di salute del principino George

Per il piccolo, che ha solo 9 anni e il 22 luglio ne compirà 10, questi ultimi mesi sono stati davvero stressanti, a settembre si è visto crollare il mondo addosso come tutti per la scomparsa della sua bis nonna, la regina Elisabetta, dal punto di vista mediatico è stato uno scossone che già un adulto fa fatica a supportare, figuriamoci un bambino nella sua posizione.

Inoltre, nello stesso periodo c’è stato un ulteriore sconvolgimento alla sua vita, ha dovuto cambiare scuola per spostarsi alla Lambrook School nello Berkshire, tutti questi cambiamenti non hanno fatto altro che peggiorare le condizioni di salute del bambino che si sono aggravate.

Paura per il principino George

Dopo essere stato messo sotto osservazione con grande preoccupazione di William e Kate è stato rivelato che cosa fosse successo al bambino, una situazione che non deve essere affatto semplice, soprattutto da così piccoli, infatti pare che George abbia avuto dei brutti episodi di attacchi di panico, ansia e depressione e la causa scatenante è principalmente la sua eccessiva esposizione mediatica.

Infatti, proprio i recenti avvenimenti che hanno colpito la famiglia reale hanno fatto drasticamente precipitare la situazione che era già piuttosto fragile, George è stato messo sotto osservazione mentre William e Kate si stanno organizzando in modo da garantirgli un percorso di guarigione il più tranquillo possibile. Sembra che George abbia avuto il primo brutto attacco dopo essere stato inseguito dai paparazzi i giornalisti fino ad Amner Hall, in seguito un nuovo episodio è accaduto mentre era a scuola. Ci auguriamo che possa riuscire a trovare la serenità che merita un bambino.