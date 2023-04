William contro Kate: no al quarto figlio, ma è troppo tardi | FOTO col pancione

La Principessa del Galles potrebbe diventare di nuovo mamma. Le voci su una sua gravidanza circolano da tempo e gli scatti non mentono.

La Royal Family inglese, negli ultimi tempi, è sempre al centro della cronaca a causa di rivelazioni scomode, segreti svelati e frecciatine poco velati e al vetriolo scoccate da un membro reale all’altro. Tuttavia, e per fortuna, ci sono anche delle liete notizie che riguardo la Famiglia Reale britannica.

Il soggetto in questione è la moglie del futuro Re d’Inghilterra, ovvero Kate Middleton. La Principessa del Galles è sempre stata molto apprezzata dai suoi sudditi per la sua indistinta classe ed eleganza. La Middleton, infatti, sfoggia sempre look impeccabili ed un portamento regale e la sua gentilezza e delicatezza mostrate nei confronti delle persone affascinano molto gli inglesi, e non solo.

Kate piace in tutte le sue versioni, ma ce ne una in particolare che intenerisce anche i cuori più aridi. Stiamo parlando del suo periodo interessante. Quando la Middleton aspetta un bambino, la sua intera figura irradia una luce diversa, più luminosa e confortevole. Sebbene lei stia veramente male durante le gravidanze, le foto che ci vengono mostrate sono semplicemente perfette.

Anche se si vocifera da tempo una sua quarta gravidanza, la Duchessa non è incinta. Tuttavia, c’è uno scatto che ha fatto impazzire il mondo intero. Si tratta di una foto Amarcord, ovvero un collage dei pancioni passati, quando Kate aspettava George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton e la previsione del parto entro il 2023

Questa foto Amarcord potrebbe portare a pensare che forse la Middleton vorrebbe avere un quarto figlio. Stando alle affermazioni di Debbie Frank, astrologa che è stata anche una grande amica e confidente della compianta Lady Diana, la Principessa del Galles partorirà un quarto Royal Baby entro la fine 2023.

Se facciamo due conti, questa previsione è già scaduta. A meno che William e Kate non stiano nascondendo un certo tipo di segreto. Sebbene la Middleton abbia compiuto 41 anni lo scorso 9 gennaio, parrebbe essere pronta per avere un quarto figlio. Ma gli indizi odierni portano a pensare che la Duchessa sia troppo impegnata per concentrarsi su una gravidanza.

Ecco perché Kate Middleton non avrà un quarto figlio

Kate non ha il tempo materiale per pensare ad una quarta gravidanza, dal momento che ha impegni reali da futura regina e impegni familiari da mamma di tre bambini. Infatti, George, Charlotte e Louis sono ancora piccoli, hanno rispettivamente 9,7, e 4 anni, ed hanno bisogno delle attenzioni della madre. Oltretutto, sarebbe lo stesso William a non volere un quarto figlio a causa delle gravidanze precedenti della moglie.

Infatti, la Middleton è stata male per tutte e tre le sue gestazioni, essendo stata colpita dall’iperemesi gravidica. Questa condizione provoca nausea e vomito per tutta la durata della gravidanza, portando alla disidratazione, alla perdita di peso e alla pressione bassa. Insomma, William non vuole che sua moglie Kate ripercorra quei momenti della sua vita e, quindi, per ora niente quarto bimbo reale.