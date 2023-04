Il principe William ha una relazione con vicina: ultimatum di Kate | Trema la Corona

Royal Family: indiscrezione a luci rosse. Il Principe del Galles avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la sua vicina di casa.

Il 6 maggio è sempre più vicino e la tensione all’interno della Famiglia Reale si può tagliare con il coltello. Le numerose indiscrezioni e litigate tra i membri reali non hanno fatto altro che aumentare gli attriti familiari. I primi a scagliare la prima pietra della discordia sono stati Harry e Meghan.

Questi ultimi, decidendo di allontanarsi dalla Royal Family, hanno spezzato i legami familiari. Inoltre, con la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, Spare, e le numerose interviste rilasciate da Meghan, hanno anche seppellito la minima possibilità di riconciliazione. L’incoronazione sarà l’ultima possibilità che hanno per riallacciare i rapporti con il resto della Royal Family.

Tuttavia, quello che i sudditi e che persino Re Carlo III temono è che Harry e Meghan presenzieranno alla cerimonia soltanto per mettere ancora più zizzania in famiglia. Quindi, per scoprire le loro reali intenzioni bisogna aspettare la fatidica data.

Il nuovo Lord-In-Waiting nominato da Re Carlo III

Il sovrano d’Inghilterra ha deciso: il suo nuovo Lord-In-Waiting è il marchese David Rocksavage. Quest’ultimo è settimo marchese di Cholmondeley e discendente di Sir Robert Walpole, primo ministro britannico. Inoltre, Rocksavage è stato anche Lord Great Chamberlain durante gli ultimi anni di regno della Regina Elisabetta II.

Oltre a tutti questi titoli regali, David Rocksavage è anche il marito di Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, nonché vicina di casa del Principe William e della Principe Kate ad Anmer Hall, la tenuta di campagna. Dal 2019 girano voci su una presunta tresca tra William e Rose e la decisione di Re Carlo III di nominare il marito Lord-In-Waiting ha fatto riaffiorare questi rumors.

Le precauzioni prese dalla Principessa del Galles

Con la nuova carica, David Rocksavage e sua moglie Rose saranno a stretto contatto con i il sovrano e i Principi del Galles, alimentando le antipatie e l’astio che Kate nutre per la sua ormai ex amica Hanbury. Infatti, non appena le voci sul presunto flirt sono iniziate, sia la Middleton che Buckingham Palace hanno preteso che William eliminasse Rose dall’elenco dei suoi amici.

Sebbene questi rumors girino da diverso tempo ormai, nessuno è mai riuscito a confermare o negare il possibile flirt che il futuro Re del Regno Unito avrebbe avuto con la vicina di casa ed ex amica di Kate Middleton, ovvero Rose Hanbury.