Simona Ventura completamente a pezzi: una morte che lascia “senza fiato” | Da brividi

Simone Ventura si mostra tristissima in televisione. Piange la morte di una persona a lei cara che l’ha aiutata in molte occasioni. Ecco di chi stiamo parlando.

Simona Ventura è una nota conduttrice televisiva e giornalista che per anni è stata al timone di diversi programmi Rai. La donna ha alle spalle una carriera notevole che l’ha portata a presentare il Festival di Sanremo nel 2008. La Ventura dopo anni all’apice del successo ha passato un periodo non semplice in cui non riusciva a trovare spazio sul piccolo schermo.

Infatti, per un po’ ha abbandonato la rete che per molto tempo è stata la sua casa ossia la Rai per cimentarsi in programmi inediti per lei come Temptation Island. Il suo periodo a Mediaset è poi terminato e la donna attualmente è stata accolta nuovamente su Rai 2 dove conduce un programma con Paola Perego.

Di recente, Simona Ventura è stata ospite di una trasmissione importante della rete ammiraglia in onda all’ora di pranzo ossia Oggi è un altro giorno. In questa occasione la Ventura ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di una persona cara non solo a lei ma a tanti protagonisti del settore.

Simona ha speso delle parole bellissime e di ringraziamento per una personalità del mondo del giornalismo che ci ha lasciato recentemente. Si tratta di Giovanni Minà scomparso il 27 marzo di quest’anno.

Le parole di Simona Ventura per Gianni Minà

“Ho avuto la fortuna di conoscere lui, di conoscere Loredana proprio ai tempi del loro fidanzamento, e la notizia della sua morte mi lascia davvero senza fiato”. ha detto Simona Ventura nel programma condotto da Serena Bortone il giorno dopo la morte del giornalista.

La conduttrice è apparsa estremamente addolorata da questo lutto, riconoscendone l’estrema importanza che l’uomo ha avuto nel giornalismo e nell’informazione. La Ventura ha parlato anche di come fosse nella vita privata: simpatico, attento e gentile una perla rara nella televisione.

La stima nei confronti di Gianni Minà

La Ventura ha poi aggiunto: “Era talmente ironico, talmente grande, che riusciva a mettere a suo agio tutti i suoi intervistati, riusciva a far dire loro delle cose che altri non riuscivano a far dire”. E ancora : “Abbraccio la moglie, le figlie, e tutti quelli che hanno la mia età e che fanno giornalismo, credo che gli debbano qualcosa. Era umilissimo, le sue non erano mai interviste noiose, ma sempre con qualcosa di originale”.

Scomparso all’età di 84 anni, Minà ha intervistato le più grandi personalità del mondo come Fidel Castro, Robert De Niro, Muhammad Ali, Sergio Leone, Gabriel García Márquez. “Era sconvolgente che lui chiamasse tutti quelli che voleva intervistare. Non era una telefonata per avere qualcosa, ma proprio per istaurare un rapporto di amicizia.” ha dichiarato, invece, la conduttrice di Citofonare Rai 2 anche lei ospite a Oggi è un altro giorno.