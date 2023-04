Michael Schumacher: “condizioni disastrose” | La notizia che non volevamo sentire

Le terribili condizioni di Michael Schumacher a causa dell’incidente in montagna hanno sconvolto la sua vita e quella della moglie.

Nel giro di pochi secondi, l’esistenza di uno dei più famosi piloti di sempre è cambiata completamente. Michael Schumacher dopo quell’incidente in montagna è una persona completamente diversa e anche sua moglie lo è.

Anche è accaduto più di 10 anni fa, ma quel drammatico evento continua ad avere conseguenze nel presente a distanza di anni. Dopo l’incidente del 29 di dicembre 2013, in cui ha rischiato la vita, il celebre pilota di Formula 1 è stato costretto a ritirarsi completamente dalle scene sportive suo malgrado.

Tutto è avvenuto sulla neve: Michael è caduto e ha battuto la testa su un masso lungo la pista da sci di Méribel. A causa dell’urto ha perso coscienza: sono state ore di panico, tutti credevano che il pilota avrebbe perso la vita.

Incidente Michael Schumacher: le sue condizioni fisiche

Eddie Jordan, grande amico di Schumacher, aveva detto: “Situazione orribile per Mick”. Parole forti che testimoniano quanto sia stato a un passo dal perdere la vita. Fu lui a farlo debuttare nel 1999 in occasione del GP di Spa, quindi lo conosce benissimo sia come professionista che come persona. In un’intervista rilasciata al The Sun, Jordan ha parlato del pilota, dell’incidente che l’ha visto coinvolto e di come sia cambiato irrimediabilmente il matrimonio con sua moglie.

Jordan ha confessato che non se la sente più di andare a trovare l’amico pilota e di vederlo così sofferente. Inoltre, la stessa famiglia di Schumacher ha richiesto un po’ di privacy in questo momento delicato per lui.

Parla l’amico: “Situazione orribile per Mick”

Nonostante siano passati ormai 10 anni, le sue condizioni fisiche non migliorano. “Non riesce neanche a mangiare in un ristorante”, spiega Jordan. A stargli vicino è la moglie, che da quel maledetto giorno ha sacrificato la sua vita per lui. La donna del campione passa molto tempo in casa con la sua famiglia, ma parlerebbe davvero di rado del marito. Anche lei ha bisogno di momenti per staccare un po’ la mente da una situazione così pesante.

Viene naturale chiedersi se Michael Schumacher e se riuscirà mai a riprendersi completamente da quel terribile incidente. Nella serie Netflix dedicata al pilota, Corinna ha parlato proprio di questo: “Michael ci proteggeva molto e adesso siamo noi che vogliamo proteggere lui”. Senza riuscire a trattenere fiumi di lacrime, ha ammesso che il campione, com’era una volta, manca a tutta la famiglia. Chissà se tornerà mai.