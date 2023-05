Che fine ha fatto Claudia Cardinale? Scomparsa da tempo | Angoscia tra i fan

La ben nota attrice non si vede da diversi anni sulle scene. Scopriamo dov’è finita e che cosa sta facendo.

Claudia Cardinale è una delle attrici più amate dal pubblico italiano e che ha contribuito alla crescita del mondo cinematografico del Bel Paese. La Cardinale è nata a Tunisi nel 1938 da genitori italiani ed ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e con le sue doti attoriali.

Claudia fa parte di quel gruppo di attrici che, sebbene abbiano iniziato a fare film molti anni fa, continuano a far sognare gli italiani di tutte le generazioni. Anche quelle più moderne. La carriera della Cardinale nel mondo del cinema ha preso il via definitivo negli anni ’50.

La sua filmografia è ricca di titoli di grande successo come, ad esempio, I Migliori Anni, Il Bell’Antonio, La Ragazza con la Valigia, Il Gattopardo e Gli Indifferenti. La donna si è dedicata anche ad altri progetti, quali: alcuni sceneggiati, miniserie televisive, documentari e doppiaggio.

Lo scorso 15 aprile Claudia ha compiuto 85 anni e i suoi fan ne sentono molto la mancanza, dal momento che sono diversi anni ormai che nessuno ha più notizie che la riguardano. Il pubblico italiano ha iniziato a domandarsi se la Cardinale stesse bene oppure se avesse gravi problemi di salute.

La vita privata di Claudia Cardinale

Oltre ad avere una vita professionale ricca di successi e soddisfazioni, Claudia ha avuto una vita personale molto difficile e complicata. Soprattutto per quanto riguarda Patrick Cristaldi, il suo primogenito. Benché l’uomo fosse suo figlio, per anni è stato presentato al pubblico come un fratello minore. Alla fine, l’attrice ha avuto il coraggio di rivelare che Patrick è suo figlio e che è nato da uno stupro.

La Cardinale è stata sposata una volta soltanto, dal 1966 al 1975, con il produttore cinematografico Franco Cristaldi. Nel 1975, Claudia ha poi conosciuto Pasquale Squitieri e dalla loro relazione sentimentale è nata la secondogenita della Cardinale, ovvero Claudia. Esatto, la figlia si chiama come la mamma.

Dov’è e cosa fa oggi Claudia Cardinale

La donna ha abbandonato il mondo dello spettacolo da diverso tempo e, soprattutto, sono molti anni che se ne sono perse le tracce, facendo preoccupare molto i suoi storici fan. La Cardinale stessa, alla fine, ha dato sue notizie.

L’attrice ha affermato di essere in perfetta salute fisica e di vivere in Francia. Sono diversi anni, ormai, che Claudia vive in Francia per dedicarsi completamente alla sua famiglia, ai suoi figli e ai suoi nipoti. Dal momento che Claudia Cardinale ha deciso di dedicarsi completamente alla sua vita privata, e di farlo in Francia, sarà davvero dura poterla rivedere in Italia.