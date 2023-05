Furia Alba Parietti, la protesta sui social: “Sono una donna e mi sento offesa da tutto ciò”

La conduttrice e attrice Alba Parietti ha espresso sui social il suo disgusto per una spiacevole situazione.

Alba Parietti è una showgirl, attrice e conduttrice televisiva italiana, che si è fatta strada nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni ’80 su alcune emittenti televisive locali, per poi diventare la donna che conosciamo oggi.

Dalle sue prime esperienze teatrali, tra cui quella nel ’77 della commedia di Oscar Wild: L’importanza di chiamarsi Ernesto, ha avuto poi modo di recitare in diverse pellicole, facendosi conoscere come attrice dal pubblico italiano.

La sua carriera le ha permesso di arrivare alla conduzione di tantissime e importanti trasmissioni televisive arrivando nel 1992 a presentare anche il Festival di Sanremo insieme al grande Pippo Baudo.

È stata, inoltre, la prima conduttrice donna di Striscia la notizia, e ha partecipato ad alcuni reality come opinionista, tra cui La Fattoria e L’isola dei Famosi. Alba Parietti ha anche inciso alcuni singoli ed è autrice di tre libri.

La protesta di Alba Parietti

Alba Parietti è nota per la sua personalità eclettica e spesso provocatoria, caratterizzata da un forte senso dell’umorismo e da un’ironia tagliente. Nel corso della sua carriera ha spesso attirato l’attenzione dei media per le sue dichiarazioni audaci e per la sua vita privata.

L’attrice è molto attiva nel mondo dei social in cui ama condividere diversi aspetti della propria quotidianità, passioni, e viaggi, e anche della sua vita amorosa con il compagno Fabio Adami, di cui i fan conoscono tutti i dettagli, oltre che del suo legame con il figlio Francesco Oppini, nato dalla relazione con l’attore Franco Oppini.

Il post sui social contro tutti

Un ultimo contenuto sulla sua pagina Instagram rivela una certa delusione da parte della showgirl e conduttrice Alba Parietti, la quale ha postato una foto toccando un argomento che normalmente non rientra tra i suoi soliti: la politica. Il fattore scatenante di questa presa di posizione è derivato dalla serie di insulti e critiche che sono state rivolte a Elly Esse, da poco in carica.

Di conseguenza Alba Parietti ha deciso di condividere una foto della donna affiancata a quella di Giorgia Meloni precisando di non voler intraprendere un discorso politico, e difendendo a spada tratta Elly Esse, insultata per il suo aspetto attraverso commenti, battute, meme e altro ancora più pesante definendo tutto questo scempio “un bullismo di massa allo stato puro”. Ha aggiunto poi, esprimendo tutto il suo disgusto verso un tale comportamento: “sono una donna e mi sento offesa da tutto ciò”, sperando in un mondo in cui tutte le donne abbiano gli stessi diritti e in cui “la maternità non sia né un obbligo né un ostacolo”.