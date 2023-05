Ilary Blasi conosceva già Noemi Bocchi: ecco cosa aveva detto di lei prima della separazione

Tornano a galla le dichiarazioni che Ilary Blasi aveva fatto su Noemi Bocchi prima che la separazione diventasse di dominio pubblico.

Volete sapere cosa ne pensava la conduttrice dell’Isola dei Famosi prima del caos mediatico? Ebbene, aveva un’opinione molto chiara su Noemi Bocchi, perché già la conosceva.

La nuova compagna del suo ex marito, quindi, non è caduta come un fulmine a ciel sereno nella loro vita. Ilary sapeva già della sua esistenza, ma non in questi termini. Deve essere stato davvero un colpo scoprire che, in realtà, tra i due stava nascendo un sentimento.

È ormai trascorso un anno da quando Noemi Bocchi è entrata ufficialmente nella vita di Francesco Totti… Ma cosa si pensava di lei in passato?

Ilary Blasi, la dichiarazione in tempi non sospetti

Sembra ieri che Totti e Ilary annunciavano la loro chiacchieratissima separazione, invece è passato già un anno da quel momento inaspettato. Nel corso di questo tempo sono successe moltissime cose: entrambi gli ex coniugi hanno trovato un nuovo amore e sembrano sereni e felici con i propri partner. Ciononostante, un equilibrio tra i due per gestire la famiglia non si è ancora trovato. Resta ancora da stabilire il mantenimento, l’affidamento dei figli e la divisione dei beni accumulati nel corso del loro matrimonio. Insomma, c’è ancora un iter legale non affatto semplice da affrontare.

Il calderone mediatico è cominciato nel momento in cui le riviste di cronaca rosa hanno pubblicato i primi scatti che ritraevano l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Un gossip inaspettato, ma forse non tutti sanno che Noemi e Ilary si conoscevano ancora prima che scoppiasse il caso Totti-Ilary.

Lo sfogo di Ilary Blasi nello studio di Verissimo

La conduttrice dell’Isola dei Famosi sapeva bene chi fosse Noemi e, in tempi non sospetti, era scesa in campo davanti le telecamere di Verissimo per difendere il legame con il marito e la propria famiglia dalle indiscrezioni. Oggi, a distanza di tempo, riascoltare quelle parole solleva molti dubbi ai telespettatori: forse, Ilary aveva già capito tutto?

La Blasi durante una lunga intervista a Verissimo ha così commentato il nome Noemi Bocchi: “No, io non la conosco. Lui forse l’ha incontrata qualche volta ad un centro sportivo e gli avrà chiesto una foto con il figlio, ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito perché ogni giorno lui fa foto, firma autografi, la gente si ferma, parla…”. Insomma, dato il ciclone mediatico che la stava travolgendo la showgirl romana ha cercato di difendersi, poi però tutto è cambiato.