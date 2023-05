Isola dei Famosi: un ex concorrente svela il segreto del programma | Da non credere

Un ex concorrente de L’isola dei famosi ha rivelato un segreto sconvolgente riguardo la dura vita sull’isola.

L’isola dei famosi è finalmente cominciata dopo tanta attesa e già, dopo poco più di due settimane, ha scatenato tante discussioni sul web. Molte si sono concentrare su Ilary Blasi e sulla sua gaffe che le ha fatto guadagnare un tapiro, e non sono mancate le critiche sul suo modo di condurre.

Anche sull’isola però sono accadute diverse cose; l’ultima riguarda il malore di Marco Predolin che, come ha affermato la conduttrice, ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Con lui anche Claudia Motta è tornata in Italia su consiglio medico dopo essersi infortunata nei giorni scorsi: per i medici era troppo rischioso rimanere lì.

I telespettatori possono stare tranquilli: i due stanno bene, semplicemente non sarebbero riusciti a sopportare oltre i ritmi dell’isola. Entrambi sarebbero voluti rimanere, ma la salute viene prima di tutto e hanno così deciso di seguire il consiglio medico e tornare a casa a riposarsi.

C’è stato poi un momento molto commovente che ha visto protagonista Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone: sembra che il giovane abbia una figlia, nata da una relazione di quattro anni fa. Il ragazzo si è commosso dopo aver ricevuto un disegno dalla bambina, ma ha deciso di non approfondire la questione. “Parlerò di lei in seguito” ha detto, promettendo di rivelarne l’identità.

Il segreto de L’isola dei famosi

In occasione dell’inizio della nuova edizione de L’isola dei famosi, uno dei concorrenti delle passate edizioni ha rivelato alcuni “segreti” molto particolari del programma. A parlare è stato Walter Nudo, vincitore della prima edizione, parlando della sua esperienza e di un piccolo aiuto concessogli dalla produzione.

L’attore ha infatti rivelato che già prima dell’inizio del reality sapeva che non avrebbe mangiato e non avrebbe avuto molti aiuti, ma poi fare i conti con la realtà è stato ben diverso. Per lui rimanere sull’isola non è stato affatto facile, anche perché spesso si sentiva escluso dal gruppo.

Un aiuto fondamentale

L’attore ha però dichiarato di aver ricevuto un aiuto fondamentale dalla produzione: “Una volta alla settimana noi incontravamo una persona, un coach. Questa figura ci dava la possibilità di poter trasformare, migliorare e soprattutto capire come affrontare ogni settimana” ha spiegato.

“Il coach non ti dice cosa fare, ma ti mette in condizioni di poter capire tu cosa fare nella vita” ha continuato, affermando che senza questa figura non sarebbe arrivato fino alla fine, trionfando. Di sicuro questo coach è rimasto per tutte le edizioni del programma, considerando quanto sia difficile adattarsi alla nuova vita sull’isola.