Allarme rosso Isola dei Famosi | Malore nella notte per Helena Prestes: le attuali condizioni di salute

Le prime notti sull’Isola si sono rivelate un vero incubo per due naufraghe. Dopo Cristina Scuccia, anche Helena Prestes è stata male.

Si sa che l’Isola dei Famosi non è un reality facile: bisogna avere i nervi saldi e tanto spirito di sopravvivenza per arrivare alla fine del programma e superare le difficoltà. Alcuni fanno fatica più di altri e in questa edizione ci sono già stati due casi di malore a una settimana di distanza dall’inizio del programma.

La prima è stata Cristina Scuccia, l’ex suora della televisione che ha passato una notte da incubo per via della paura del buio. “Aveva paura del buio, degli animaletti, dei rumori. Io mi sono girata che tremava, l’ho trovata così, spaventatissima”, ha raccontato Corinne Clery.

L’ex suora, però non è stata l’unica a sentirsi male. Anche la modella Helena Prestes ha passato una notte terrificante. Ecco cosa è successo all’ex concorrente di Pechino Express.

Helena Prestes: il malore nella notte

Stando a quanto è emerso dai filmati e dai racconti degli altri naufraghi sull’isola, pare che il problema della Prestes sia stato ben differente rispetto a quello di Cristina. Sembra che lei abbia mangiato dei lumaconi di mare pescati da Nathaly Caldonazzo e per questo si sia sentita male.

Poco tempo dopo Helena ha avuto quello che potremmo definire a tutti gli effetti un malore, tantoché le compagne sono dovute intervenire per soccorrerla. A dare l’allarme è stata ancora una volta Corinne Clery, che poi ha raccontato che cosa è successo: “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”.

Le sue condizioni di salute

Non appena Helen si è ripresa, l’attrice ne ha parlato con lei: “Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”. Queste le sue parole, da cui traspare tutta la paura che ha provato in quel momento per la salute della sua compagna di avventura.

Dopo l’accaduto la produzione de L’Isola dei Famosi si è assicurata che Helena stessa bene e ha constatato che le sue condizioni di salute sono tornate nella norma, motivo per cui ha ripreso il gioco. Per tirare le somme, sembrerebbe che il malore sia stato causato proprio dall’assunzione di cibo crudo.

Insomma, è stata davvero una settimana intensa per Helena e Cristina che hanno passato due notti da incubo. Riusciranno ad abituarsi e schivare le insidie dell’Isola o presto abbandoneranno il programma? Non ci resta che continuare a guardare per scoprire gli ulteriori sviluppi di questa nuova stagione.