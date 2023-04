Mina e Blanco, tutto sulla loro collaborazione: “Si sono messi a ridere” | Come sono andate le cose

Blanco chiarisce come è nata la collaborazione con Mina, svelando retroscena inediti che nessuno si aspettava.

Una delle canzoni più sorprendenti e ascoltate del nuovo disco di Blanco “Innamorato” è il pezzo che si intitola “Un briciolo di allegria”. Oltre al talento del cantante bresciano, ad assicurare il successo del brano è stata decisamente la presenza di Mina, un’intramontabile cantante che quando torna sulle scene fa impazzire il pubblico.

Ma com’è nata la loro collaborazione? Nessuno credeva che Blanco riuscisse a convincere Mina a fare parte del suo disco, eppure ce l’ha fatta. Ecco come sono andate le cose.

Il nuovo album di Blanco è fuori da poco eppure è già un gran successo. Tutte le sue canzoni sono state apprezzate dai fan, ma in particolare una raccoglie una fetta di pubblico enorme per via della presenza di Mina che con la sua meravigliosa voce ha arricchito il pezzo del giovane cantante bresciano.

Com’è nata la collaborazione con Mina

La collaborazione tra i due è stata davvero inaspettata, prima di tutto perché Mina ama la privacy e non è solita fare featuring. Da tempo, infatti, non tornava sulle scene con un pezzo suo o in una collaborazione. Ha scelto di farlo con Blanco, riconoscendo il suo immenso talento e la bellezza del brano proposto. Il singolo è stato descritto da Blanco, che l’ha definito “un dialogo tra due generazioni lontane che si incontrano su una traccia destinata a restare nel tempo”.

Tutti si sono chiesti come sia nata la collaborazione tra i due, quale sia stata la miccia che ha reso possibile la realizzazione del pezzo. Blanco ha spiegato tutto per filo e per segno: “Innamorato è un concetto ampio, sono innamorato di tante cose: dell’amore, della vita e di tante sfumature. La collaborazione con Mina è nata perché io avevo questo brano e ho detto ‘Però spaccherebbe farlo con un’altra persona’ e pensando a chi mettere ad una certa io a casissimo dico ‘Mina’ e tutti si sono messi a ridere e mi hanno detto ‘si va beh Mina, buongiorno! Lo fa con te!’, alla fine gliel’abbiamo chiesto e ha detto di sì, una roba assurda!”.

Chi è la musa di Blanco

Insomma, una collaborazione nata per caso, che ha portato alla creazione di un brano in cima alla classifica delle maggiori piattaforme musicali. L’album, però, esiste anche per merito di altre donne che fanno parte della vita di Blanco, come Martina Valdes, la sua fidanzata che come una musa lo ha ispirato.

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente” – ha scritto il cantante su Instagram – “Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”. Insomma, il successo di Blanco è da ricondurre anche alla presenza di due donne che lo hanno supportato e aiutato a sviluppare al meglio la sua vena artistica.