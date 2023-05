Maurizio Costanzo aveva un ultimo desiderio | Lo ha espresso prima di morire

Maurizio Costanzo è scomparso ormai da due mesi ma il vuoto che ha lasciato è incolmabile. Ecco qual era il suo ultimo desiderio.

La scomparsa di Maurizio Costanzo è un evento che non ci dimenticheremo mai. L’uomo è stato giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, accademico, scrittore sceneggiatore e anche paroliere. Persona di grande cultura, per tanti anni ha condotto il Maurizio Costanzo Show ospitando personalità molto importanti.

Il giornalista era attivo anche nella lotta alla mafia. Questa attività lo rese l’obiettivo di un attentato insieme alla moglie il 14 maggio 1993: una Fiat Uno esplose a Roma in via Ruggero Fauro. Fortunatamente non ci furono vittime: il giornalista e la conduttrice si trovavano su un’altra macchina.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono sposati nel 1995. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine: conosciutisi a una cena, il giornalista venne colpito dalla futura conduttrice e i due cominciarono a vedersi clandestinamente. Ai tempi Costanzo era sposato con Marta Flavi e i genitori di De Filippi non erano d’accordo sulla frequentazione.

La coppia non ha figli naturali ma ne ha adottato uno, Gabriele, che oggi ha 31 anni. Il giornalista ha altri due figli: Saverio Costanzo e Camilla Costanzo, nati dalla relazione dell’uomo con Flaminia Morandi, la sua seconda moglie.

Addio al giornalista

Lo scorso 24 febbraio Maurizio Costanzo ha lasciato sua moglie Maria De Filippi, i figli Gabriele, Camilla e Saverio, e i migliaia di telespettatori che lo seguivano da anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme sia nel pubblico che nei suoi colleghi, molti dei quali lo vedevano come un punto di riferimento per la loro carriera.

La famiglia non aveva rivelato molto sulle sue condizioni di salute negli ultimi giorni di vita, quindi la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno per gli italiani. In tantissimi si sono presentati al funerale del giornalista per porgergli l’ultimo saluto e dimostrare il loro affetto a Maria De Filippi.

L’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo

Prima di morire il giornalista aveva espresso un desiderio che ha commosso molti. Tutti conoscevano il suo legame fortissimo con la moglie Maria De Filippi e sapevano che il loro amore era puro e profondo. L’ultima richiesta del giornalista riguardava proprio sua moglie: Maurizio Costanzo ha desiderato che, negli ultimi momenti che gli rimanevano, la compagna gli tenesse le mani.

Un desiderio dolcissimo che ha sciolto il cuore dei fan della coppia. Il giornalista ha sempre voluto che nei suoi ultimi momenti ci fosse Maria De Filippi accanto a dimostrargli tutto il suo amore. Un gesto intimo e molto difficile da accettare quando si ama una persona in questo modo.