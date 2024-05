Isola dei famosi, arriva la segnalazione sulla raccomandazione: “Si gioca un gioco sporco” | Provvedimenti anche in studio

All’Isola dei famosi arrivano segnalazioni riguardo un naufrago, si parla di raccomandazioni e di gioco sporco, ecco chi è nei guai.

L’Isola dei Famosi, uno dei reality show più seguiti della televisione italiana, è stato recentemente protagonista di cambiamenti significativi. L’ultima edizione del programma vede al timone l’ex opinionista Vladimir Luxuria, che ha sostituito di tutto punto la conduttrice storica dello show, la discussa Ilary Blasi. Al suo fianco, come opinionista, ora c’è Sonia Bruganelli, una figura controversa e schietta, conosciuta per le sue opinioni forti e dirette messe in mostra soprattutto durante le passate stagioni del Grande Fratello.

Nonostante questi cambiamenti e l’entusiasmo iniziale, l’ultima edizione del programma è finita sotto feroci critiche. Diverse segnalazioni hanno messo in luce comportamenti sospetti e presunte irregolarità nel gioco, con accuse di raccomandazioni e favoritismi. Al centro di questa bufera c’è un naufrago in particolare, il cui nome è stato spesso menzionato nelle discussioni sui social media e nei talk show televisivi.

Le polemiche hanno acceso un acceso dibattito nelle piattaforme sociale sulla trasparenza e l’equità nei reality show, mettendo in discussione la credibilità dell’Isola dei Famosi. A quanto pare un protagonista di questa edizione avrebbe alle spalle un personaggio “grosso” ed è per questo che viene giustificato e difeso in diverse occasioni.

Gli spettatori chiedono a gran voce dei provvedimenti che potrebbero arrivare a breve e scombinare ancora una volta una trasmissione che quest’anno ha già subito molti scossoni. Ricordiamo che in tanti hanno abbandonato lo show per molteplici ragione: l‘ultimo dei naufraghi a lasciare l’Isola è stato proprio Joe Bastianich, un grande protagonista del programma. Le cose, insomma, si stanno mettendo molto male.

Gli antefatti: la lite tra Rosanna e Greta

A far discutere molto il pubblico del web è la discussione molto accesa avvenuta tra Greta Zuccariello e Rosanna. Le due non se le sono mandate a dire a causa delle insinuazione da parte di Rosanna fatte ai danni di Greta sul suo ambiguo rapporto con Samuel Peron. Secondo la donna i due avrebbero una vera e propria liaison, nonostante l’uomo abbia moglie e figlio.

Rosanna ha criticato duramente il comportamento di Greta additandola in pratica come una “gatta morta”. Accuse queste assolutamente respinte da Greta che ha ribadito come il suo rapporto con Samuel sia di sola amicizia. Tuttavia, il pubblico non ci sta e sembra essere abbastanza d’accordo con l’opinione di Rosanna: Greta forse non piace e molti la vedono come un’approfittatrice. Che stia agendo subdolamente anche nei confronti di Samuel?

La reazione del web

Proprio sull’Instagram ufficiale dell’Isola dei Famosi è stato pubblicato il video della faida Rosanna – Greta. I commenti sono quasi tutti dalla parte di Rosanna e mostrano una sofferenza nei confronti degli atteggiamenti di Chiara. Forse, la ragazza, già ballerina del programma Ciao Darwin, è associata inevitabilmente alla figura di Sonia Bruganelli che in trasmissione la giustifica e la difende sempre a spada tratta.

Questa presa di posizione così solida da parte della Bruganelli nei confronti di Chiara non è ben vista poiché “sa” di raccomandazione. Come se Sonia, ormai, avendo individuato una sua pupilla, la voglia proteggere da ogni attacco. Sicuramente un atteggiamento, questo, che mette in cattiva luce anche la stessa Chiara e che forse non giova al suo personaggio. Vedremo nelle prossime puntate come evolverà la situazioni tra i naufraghi. L’appuntamento con L’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.