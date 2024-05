Isola dei Famosi, scoppia la rissa in studio: si arriva alle mani tra le due | Interviene la produzione per dividerle

Scoppia la rissa tra le due in studio, all’isola dei Famosi è un delirio e interviene la prodizione per dividerle, volano stracci e non solo.

Non è passato neanche un mese dalla squalifica di Francesco Benigno per lo scontro di cui si è reso protagonista che già emergono le immagini di una nuova rissa, questa volta in studio.

All’Isola non mancano le discussioni ma in questo caso si è esagerato visto che le due protagoniste sono arrivate alle mani. La situazione era talmente grave che la produzione è dovuta intervenire per dividerle.

I telespettatori non riuscivano a staccare gli occhi dalla televisione di fronte a quelle immagini, e i presenti in studio hanno avuto seriamente paura che il confronto potesse finire molto peggio.

C’è mancato veramente poco perché poteva finire in tragedia. Impensabile che si sia arrivato a tanto, ma le due erano infervorate e disposte a tutto pur di difendere la propria posizione.

La squalifica di Benigno

Francesco Benigno si è difeso dalle accuse della produzione spiegando di essere stato ingannato, ma adesso sono emersi i video che provano la sua colpa. L’attore e regista ha quasi attaccato Artur Dainese prendendolo per il colletto, poi ha preso un bastone e lo ha minacciato. Effettivamente la produzione non ha potuto far altro che squalificare il concorrente. Inizialmente Mediaset non avrebbe voluto mostrare le immagini per rispetto dell’attore, ma viste le sue accuse si è trovata costretta a farlo.

Ma adesso emerge un nuovo video da brividi che vede due donne in studio attaccarsi duramente, pronte a picchiarsi e far degenerare la situazione. Il video sembra surreale, ma è tutto vero. Una tragedia sfiorata che tutti si ricorderanno per un bel pezzo.

Isola dei Famosi, in studio il rischio di rissa

Le discussioni accese non sono di certo nuove all’Isola dei Famosi, e alcune sono rimaste particolarmente impresse nella memoria dei telespettatori. Molti si ricordano per esempio un episodio avvenuto durante la quarta edizione del reality, nel 2006, quando Simona Ventura sfiorò la rissa con una signora in studio. La donna, madre della concorrente Domiziana Giordano, accusò Ventura e l’intera produzione di essere dei bugiardi e degli scorretti perché non avevano creduto alle accuse di Giordano nei confronti di Ceccherini.

Giordano infatti aveva affermato che Ceccherini l’aveva colpita con un piatto in faccia, ma Paolo Brosio, inviato sull’isola, affermò di non aver visto nulla. La madre della concorrente non credette a questa versione e attaccò aspramente la conduttrice, ma Simona Ventura non si fece intimidire, neanche quando la signora le si avvicinò con fare minaccioso. Ci volle l’intervento della produzione per separare le due ed evitare le botte, sotto gli occhi attoniti del pubblico. Sicuramente i presenti non si dimenticheranno un episodio così violento.