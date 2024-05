“Sei una bulla, vergognati”, Maria De Filippi minaccia la donna davanti a tutti ma finisce male | Le si scagliano contro

Maria De Filippi ha perso le staffe e sono partite minacce, ma le si scagliano contro tutti per quelle parole troppo forti.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lo scorso 13 maggio il pubblico ha assistito ad un evento che mai si sarebbe immaginato di vedere. Maria De Filippi avrebbe perso le staffe e si sarebbe scagliata contro una dama del trono over facendole anche una sorta di minaccia piuttosto velata.

La reazione inaspettata della padrona di casa ha scatenato le masse e i commenti sul web non si sono fatti attendere troppo. Tutto questo putiferio sarebbe scoppiato a causa di una lite dietro le quinte tra due dame del programma, Aurora Tropea e Cristina Tenuta. Aurora avrebbe insultato Cristina dandole della ‘poco di buono’ per poi far finta di essersi dimenticata del litigio.

Ma nella puntata di lunedì scorso è stato mandato in onda il video della lite tra le due dame registrato dalla redazione di U&D e a quel punto la Tropea si è giustificata dicendo che si stava difendendo dai presunti attacchi della Tenuta. Una discussione che si è protratta anche in studio, quando la De Filippi ha consigliato ad Aurora di scusarsi con Cristina.

Ma la dama non ne ha voluto sapere e ha risposto con tono fermo e deciso di non volersi scusare. Dopo la reazione piuttosto acida della dama, Maria ha agito in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato dalla Queen Mary di Canale 5. La sue reazione ha lasciato tutti di sasso ma il popolo del web ha saputo come controbattere.

La reazione di Maria De Filippi

Uno degli eventi più rari della televisione italiana: vedere Maria De Filippi perdere le staffe con una sua partecipante del dating show. Lo scorso 13 maggio, infatti, dopo l’insistenza di Aurora di fingersi innocente riguardo la lite con Cristina, Maria ha ammesso di stare per perdere la sua pazienza.

Tuttavia, la Tropea ha affermato la sua noncuranza riguardo la perdita di pazienza della De Filippi che, immediatamente, le ha risposto che invece dovrebbe importarle. Questa sua plausibile minaccia, come a dimostrazione che se la conduttrice perde le staffe, la concorrente perde il trono (come una sorta di Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie 2.0) non è piaciuta molto al pubblico da casa.

La reazione del web

La clip di Maria che afferma la sua perdita di pazienza è diventata presto virale e il popolo del web ha commentato il video dimostrando come, questa volta, non si è affatto schierato con la De Filippi. Tra i numerosi commenti, soltanto pochi utenti hanno dato ragione alla padrona di casa mentre la maggior parte ha dichiarato che la conduttrice ‘fa figli e figliastri’.

Un utente ha scritto: “Sei tu la prima bulla, vergognati” sottolineando come l’atteggiamento della De Filippi nei confronti della dama non sia stato apprezzato per nulla e che la conduttrice tratta in modo diverso le dame, come se ci fossero dei favoritismi. Una puntata di Uomini e Donne davvero inedita, soprattutto perché Maria ha quasi perso del tutto la sua proverbiale pazienza.