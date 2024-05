Andrea Iannone, ecco perché ha lasciato Elodie: ha perso la testa per la bellona tutta curve | Difficile competere con lei

Adesso è chiaro perché Andrea Iannone ha lasciato Elodie, ha perso la testa per la bellona tutta curve, sogno proibito di tanti.

Andrea Iannone è un nome che risuona fortemente nel mondo del motociclismo e del gossip. Nato a Vasto il 9 agosto 1989, Iannone ha mostrato fin da giovane un talento innato per le due ruote. La sua carriera inizia a prendere forma con le categorie minori, ma è nel 2010, con il passaggio alla Moto2, che Andrea inizia a farsi notare davvero. In Moto2, Iannone conquista diversi podi e vittorie, che gli valgono il soprannome di “The Maniac” per il suo stile di guida aggressivo e spettacolare.

Nel 2013 arriva il salto in MotoGP con il team Pramac Racing, dove mostra subito il suo potenziale, tanto da essere ingaggiato dal team ufficiale Ducati nel 2015. Iannone corre per Suzuki e Aprilia, ma la sua carriera è stata interrotta da una sospensione per doping nel 2019, una macchia che ha certamente influito sulla sua immagine sportiva. Parallelamente ai successi e alle difficoltà in pista, Andrea Iannone è spesso sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale.

Il suo fascino e il suo stile da bad boy lo hanno reso protagonista delle cronache rosa. Tra le sue storie d’amore più note, spiccano quelle con la modella e influencer Giulia De Lellis e, soprattutto, con la showgirl Belen Rodriguez. La relazione con Belen ha catturato l’attenzione dei media italiani per mesi, alimentata da continui pettegolezzi e avvistamenti paparazzi.

Recentemente, Iannone ha avuto una relazione con la cantante Elodie, un’altra storia d’amore che ha fatto discutere. Tuttavia, pare che Elodie sia stata messa proprio da parte da suo uomo, con voci che indicano che il pilota abbia perso la testa per qualcun altro. Sembra che la bella Elodie sia stata “scaricata” perché a prendere il suo posto c’è quella che potrebbe essere considerato “una vecchia fiamma”. Insomma, Iannone non perde proprio il vizio.

La storia tra Elodie e Andrea Iannone

Quando Iannone ed Elodie sono stati paparazzati insieme un anno e mezzo nessuno poteva credere a questa stramba coppia. Elodie era appena uscita dall’importante relazione con Marracash mentre Andrea è sempre stato conosciuto come un vero playboy. In verità il loro rapporto è decollato quasi subito e i due sono andati a vivere subito insieme e c’è chi giura siano pronti a sposarsi e a mettere su famiglia.

Infatti, almeno in questo momento, nessuna donna si è messo in mezzo a questo legame così solido: ma c’è certamente qualcuno o meglio qualcosa che sta distraendo il motociclista e che soddisfa di molto la sua selvaggia passione per i motori. Ecco di cosa si tratta.

Andrea Iannone con la sua nuova Porsche

Stiamo parlando della Porsche Carrera 911 4S, una supercar di alto livello. Una splendida Porsche. Un vero capolavoro. In un celebre post su Instagram, il pilota si è fatto vedere accanto a una Porsche Carrera completamente nera, con un look mozzafiato, dimostrando immediatamente che il suo raffinato gusto è rimasto intatto nel tempo. Anzi, è persino migliorato.

Questa auto è un vero gioiello, che il pilota saprà apprezzare per le sue prestazioni stradali: del resto, considerando il prezzo di quasi 140 mila euro è giusto godersela al massimo. Elodie però può stare tranquilla: non c’è nessuna donna che può spodestarla da regine del cuore di Andrea Iannone.